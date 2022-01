Es oficial: la secuela de Joker comenzará a filmarse en 2023

El drama sobre la vida del payaso Arthur Fleck volverá a la pantalla grande para seguir indagando en los orígenes del popular villano de Batman.

En 2019 se estrenó Joker, película dirigida por Todd Phillips, y desde entonces los rumores sobre una posible secuela del filme, que le valió el premio Oscar a mejor actor protagonista a Joaquin Phoenix, han sido constantes. Ahora las últimas informaciones señalan que la secuela se empezará a rodar el año que viene de nuevo con Phoenix como protagonista.

Según informa Heroic Hollywood, citando fuentes cercanas a la producción, Warner Bros. ha recibido oficialmente el primer borrador del guion y la película, de nuevo con Todd Phillips a la cabeza, comenzará a rodarse en algún punto de 2023. Por el momento se desconocen los detalles de la trama. "Ignorado y maltratado por la sociedad de Gotham, Arthur Fleck, un cómico con problemas mentales, desatará una espiral de caos y crímenes sangrientos. Un camino que lo pondrá cara a cara con su alter ego: Joker", reza la sinopsis del exitoso largometraje, escrito por Phillips y Scott Silver, que sorprendió a los fans del encapuchado Batman.

Desde que se estrenara en cines, el personaje Joker hizo algunas pequeñas apariciones en la gran pantalla. La versión de Jared Leto apareció en La Liga de la Justicia de Zack Snyder, lanzada en 2021. También se rumorea que el Príncipe Payaso del Crimen hará un cameo en The Batman, encabezada por Robert Pattinson. De ser así, no se sabe todavía quién interpretará al icónico villano.

Phillips está trabajando en un biopic sobre Hulk Hogan que contará con Chris Hemsworth como protagonista. Por su parte, Phoenix está en plena promoción de C'mon C'mon. Siempre adelante, que aún no tiene fecha de estreno en Latinoamérica. El intérprete también participará en Disappointment Blvd. de Ari Aster y se meterá en la piel de Napoleón Bonaparte en un biopic dirigido por Ridley Scott.

Willem Dafoe se postuló para actuar en Joker 2

Un detalle no menor es que semanas atrás, Willem Dafoe se postuló para participar en la cinta. "Hay algo interesante en la idea de que hubiera un impostor del Joker. Por lo tanto, sería posible no Jokers enfrentados, sino a alguien que dice el Joker pero no lo es. Y eso abre la posibilidad de una historia interesante, sobre todo si tenemos al Joker de Joaquin Phoenix, y luego tener a alguien que imite lo que hizo. He fantaseado con eso", reveló el destacado actor.

Y reflexionó sobre la posibilidad de interpretar a un villano, como le tocó en la saga del Spider-Man, en la que interpretó al Duende Verde. "Interpretas personajes. Podría decir: Oh, sí, es divertido interpretar a los villanos porque puedes hacer cosas que no puedes hacer en la vida, o es divertido jugar con tu lado oscuro. Pero no sé. No estoy pensando en esas cosas", señaló.