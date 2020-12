Por última vez, Ford interpretará al arqueólogo más famoso del cine.

Harrison Ford volverá a interpretar el legendario papel del arqueólogo Indiana Jones en la quinta película de la aclamada saga homónima. Disney anunció que el último episodio de la serie de filmes que marcó la carrera del actor ya se encuentra en la etapa de preproducción.

La quinta entrega de Indiana Jones fue anunciada por Disney en una presentación virtual a los inversores, en donde también revelaron planes para la creación de series derivadas de Star Wars y Marvel.

​Al contrario de todos los episodios anteriores, la última parte de Indiana Jones no será dirigida por Steven Spielberg, sino por James Mangold. Los trabajos más recientes del director son Ford v Ferrari —Contra lo imposible en Hispanoamérica y Le Mans '66 en España— y Logan.

El papel principal se mantiene en manos de Ford, quien actualmente tiene 78 años. Ya en una entrevista en 2013, el actor consideró plausible el regreso del legendario aventurero.

"Hemos visto al personaje desarrollarse y crecer durante un período de tiempo y es perfectamente apropiado y está bien que regrese con una gran película sobre él", dijo en la ocasión, citado por BBC. La nueva Indiana Jones, todavía sin título, será lanzada en los cines mundiales en julio de 2022.

En febrero, Harrison Ford le dijo a Ellen DeGeneres en una aparición en su programa de entrevistas que la producción de una nueva película de Indiana Jones comenzaría este año. "Va a ser divertido. Estoy emocionado. Son muy divertidas de hacer", afirmó, muy contento.

La última entrega de la franquicia fue "Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull" de 2008. Esta llegó casi 20 años después de la tercera película, "Indiana Jones and the Last Crusade", que se estrenó en 1989. La primera película, "Raiders of the Lost Ark", se estrenó en 1981. Le siguió "Indiana Jones and the Temple of Doom" en 1984.

Además de Indiana Jones, el actor interpretó a otro mítico personaje en "Star Wars", que también es de la factoría Disney. Allí, fue el intrépido aventurero Han Solo. Junto a su compañero Chewbacca, el cazarrecompensas se ganó un lugar de prestigio dentro del fandom de la saga creada por George Lucas.