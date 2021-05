La cantante contrató a los productores de Mamma Mia! Vamos otra vez y al guionista de Nace una estrella.

En el día de su cumpleaños 75, la actriz y cantante estadounidense Cher anunció que Universal Pictures trabaja en una película biográfica basada en su vida, para lo cual contrató a los productores de Mamma Mia! Vamos otra vez y al guionista de Nace una estrella.

"Universal está haciendo una película biográfica con mis amigos Judy Craymer y Gary Goetzman produciendo y mi querido amigo y ganador del Oscar Eric Roth va a escribirlo", publicó el pasado miércoles la artista en su cuenta de Twitter.

Tal como la propia Cher lo destaca, los productores ya trabajaron recientemente con ella en el filme musical con canciones de ABBA; en tanto que Roth, reconocido por la Academia de Hollywood por Forrest Gump y Nace una estrella lo hizo en 1987 en la película Sospechoso. Actualmente, Roth trabaja en la producción de la nueva cinta de Martin Scorsese Killers of the Flower Moon y coescribió Dune, de Denis Villenueve.

Cher es una figura estelar de la escena artística estadounidense a partir del show televisivo que protagonizó junto a su entonces marido Sonny en los '70, con quien además conformó un memorable dúo musical. La artista también destacó en cine, con un Oscar en 1988 por Hechizo de luna; y en la música pop, en donde también recibió varios premios. Algunos de sus hit bailables que más impacto tuvieron son Believe, Stong Enoug, The Shoop Shoop Song, Woman's World y Dové L'amore, entre otros.

Cher explicó por qué le costó aceptar a Chaz, su hijo trans

Cher es considerada un ícono de la cultura LGBTIQ+ por el éxito de sus canciones (hits entre los que se destacan "Believe", "Strong enough" y "Love is a lonely place", entre otros), por ser una de las primeras figuras en darle trabajo a drag queens en sus espectáculos y por su activismo apoyando a las disidencias. No obstante, a Cher le costó mucho procesar la transición de género de su hijo, Chaz Salvatore Bono. En una reciente entrevista, la cantante reflexionó acerca de su proceso de deconstrucción.

En diálogo con la periodista Christiane Amanpour de CNN reveló su relación de amor y respeto con la diversidad sexual, que se remonta a sus nueve años de edad. La entrevistadora le preguntó a Cher que si tener un hijo transgénero la hacía empatizar con la comunidad LGBT+, a lo que la cantante le respondió: “Un día llegue a casa y estaban estos dos hombres en mi sala con mi mamá y mi tía. Estaban peinando y hablando, y yo pensaba, `¿Por qué nunca hemos tenido este tipo de tipos? Porque estos tipos son los más geniales´”.

"Siempre fui así con los gays, porque ellos sienten que no encajan y yo nunca sentí que yo encajara”, afirmó la reina del pop que, actualmente, tiene una muy buena relación con su hijo Chaz, de 51 años, que comenzó su transición de mujer a hombre en 2008 y lo hizo público en 2009. En 2010 decidió cambiar legalmente su nombre y su género de Chasty Sun Bono a Chaz Salvatore Bono.

"Cuando era niña, siempre sentí que había algo diferente en mí. Miraba a otras chicas de mi edad. Cuando tenía 13 años, finalmente encontré un nombre que definía exactamente qué era diferente. Me di cuenta de que era gay”, escribió Chasty en el libro que publicó en 1998 titulado Family Outing: A guide to the coming out procress for gays, lesbians and their families. Ante esta revelación, Cher había reconocido en 2018 que no le había sido fácil la decisión de su hija: “No la pasé tan fácilmente. Ambas veces. Cuando descubrí que Chaz era gay y cuando me enteré de que Chaz estaba en transición. Si me despertara mañana y fuera un hombre, me sacaría los ojos. Y sé que, si eso es lo que sientes, entonces debe ser tan doloroso que no importa lo que sientan los demás o lo que piensen los demás".

A pesar del miedo que le generó enfrentarse a este cambio, ambas pudieron recomponer su relación y actualmente se llevan muy bien como madre e hijo. "Realmente creo que tengo buenos hijos. Ciertamente no todo es obra mía, seguro", señaló Cher, en recientes declaraciones a la prensa.