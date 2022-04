El triste anuncio de Jim Carrey tras el retiro de Bruce Willis: "Hablo en serio"

El popular actor Jim Carrey, reconocido por La Máscara, Ace Ventura, Tonto y Retonto y otros éxitos de la comedia, dio una inesperada noticia tras conocerse el anuncio del final de la carrera de Bruce Willis.

El retiro obligado de Bruce Willis abrió una dolorosa herida en Hollywood, que despidió a uno de las estrellas más célebres de filmes de acción de todos los tiempos. Y en una reciente entrevista, el comediante Jim Carrey reflexionó en torno al estado de su colega y lanzó una triste noticia que, de ser así, significaría un duro golpe para todos sus fanáticos.

El actor de La Máscara, Ace Ventura y The Truman Show declaró que necesita "tomarse un descanso", en una entrevista con motivo de la promoción de Sonic 2, película del emblemático erizo azul de SEGA. "Bueno, me retiro. Sí, muy probablemente. Hablo bastante en serio", declaró Carrey a Access Hollywood, tras conocerse que Bruce Willis dio un paso al costado de Hollywood por la afasia que padece.

"Depende, si los ángeles me traen algún tipo de guion escrito con tinta dorada que me diga que va a ser muy importante que la gente lo vea, podría tomarlo en consideración, pero me tomaré un descanso", se apresuró a aclarar Carrey, dando a entender que no cerrará del todo la puerta. Aún así, la noticia tomó de sorpresa a los cinéfilos.

Carrey explicó que está en paz con su carrera y explicó que busca disfrutar de los momentos más tranquilos de su vida. "Realmente, me gusta mi vida apacible. Me encanta pintar en lienzos, adoro mi vida espiritual. Siento que, y esto es algo que quizás nunca escuches decir a otra estrella mientras tenga tiempo, he tenido suficiente", añadió.

En caso termine haciéndose realidad las palabras de Carrey, su papel del Dr. Ivo Robotnik, más conocido como Dr. Eggman, sería su último personaje en la gran pantalla. De momento, el intérprete no tiene más proyectos este año. Si se termina confirmando, Sonic 2: La película es su último proyecto como actor.

Premios Óscar: Jim Carrey repudió el cachetazo de Will Smith a Chris Rock

Las reacciones al brutal cachetazo de Will Smith a Chris Rock en los premios Óscar sumaron un nuevo capítulo cuando Jim Carrey habló para solidarizarse con su par comediante y repudió la actitud del ganador del premio a Mejor actor por la película King Richard. "Lo hubiera demandado por una suma de 200 millones de dólares", sentenció el protagonista de La máscara y Eterno resplandor de una mente sin recuerdos.

En el marco de la promoción de Sonic 2, su nueva película, Carrey brindó una entrevista con la cadena CBS y tomó partido en medio del escándalo que sacudió a la industria del entretenimiento. "Me asqueó la ovación de pie. Hollywood es simplemente cobarde, y realmente sentí que era una clara indicación de que ya no somos un club genial. Will Smith debería haber sido escoltado fuera de las instalaciones después de atacar a Chris Rock, y si me lo hubiera hecho a mí, lo hubiera demandado por una suma de 200 millones de dólares".

Tras remarcar que "el video va a estar allí para siempre. Va a ser omnipresente…". Jim Carrey precisó que, para él, hubiera estado bien que el protagonista de King Richard -película que cuenta el ascenso al estrellato de las hermanas tenistas Venus y Serena Williams, desde el rol que su padre tuvo en sus caminos deportivos- se hubiera limitado a gritar desde la audiencia o a hacer un descargo en redes sociales: "No tienes derecho a subir al escenario y golpear a alguien en la cara porque dijo palabras".

"No tengo nada en contra de Will Smith. Le deseo lo mejor… Pero ese no fue un buen momento. Proyectó una sombra sobre el momento brillante de todos anoche… Fue un momento egoísta", remarcó el actor.