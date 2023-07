El trailer de Wonka: así luce Timothée Chalamet como el chocolatero más famoso del cine

La película de origen del personaje creado por Roald Dahl y llevado al cine en dos ocasiones muestra a un Timothée Chalamet totalmente cambiado y luciendo para la ocasión.

El mundo de Roald Dahl vuelve al cine de la mano de Timothée Chalamet, quien se pondrá en los zapatos de uno de los personajes más icónicos del escritor: el chocolatero Willy Wonka. El personaje previamente interpretado por Johnny Depp y Gene Wilder volverá a la pantalla grande en Wonka, un filme de origen que ya develó su primer trailer. La reacción ante el sorpresivo cambio de look del actor de Call me by Your Name, Dune y Bones and All.

La película que llegará a los cines en diciembre, contará la historia del lunático maestro chocolatero y el trailer dejó entrever un poco de la cocina del éxito del personaje, donde crea dulces extremadamente originales que hacen felices a los niños e incordian a las autoridades al ritmo de una animada y mágica banda sonora. "Todas las cosas buenas de este mundo empezaron como un sueño, aférrate al tuyo", dice la madre de Willy Wonka (Sally Hawkins) a su hijo, que le promete que seguirá luchando para crear la mejor fábrica de chocolate del mundo.

"¡Recuerda lo que te digo, esta va a ser la mejor chocolatería que jamás haya existido!", exclama un emocionado Wonka, que trata de perseguir su sueño de crear una fábrica de dulces gracias a la ayuda de los niños de la ciudad y sus divertidas burlas a las autoridades que buscan detener el ascenso del extrovertido chocolatero. Wonka llegará a las salas en el mes de diciembre y está dirigida por Paul King, responsable de las dos películas de Paddington, y producida por Heyday Films, la compañía que llevó la saga Harry Potter al cine.

La película está protagonizada por los mencionados Timothée Chalamet y Sally Hawkins, junto a Olivia Colman, Keegan-Michael Key, Rowan Atkinson y un destemillante e irreconocible Hugh Grant, que dará vida a un Oompa-Loompa que canta y baila en el final del adelanto.

Con información de Europa Press.

Denis Villeneuve busca superarse con el trailer de Dune 2, con Timothée Chalamet

Un adelanto de apenas 45 segundos que arranca con Paul Atreides intentando cazar en mitad del desierto uno de esos colosales gusanos de arena. Después, el clip muestra fugazmente imágenes de los protagonistas de la secuela, entre ellos de algunos nuevos personajes como la princesa Irulan, interpretada por Florence Pugh, y también al temible y letal villano de Austin Butler. El actor de Elvis encama a Feyd Rautha, el sobrino del Barón Vladimir Harkonnen (Stellan Skarsgard). Butler aparece en el adelanto caracterizado con un color de piel muy pálido, la cabeza totalmente rapada y una mirada muy siniestra y amenazante. Y es que su personaje será uno de los grandes villanos de Dune 2.

Dirigida nuevamente por Villeneuve, Dune: Parte 2 contará en su reparto, además de Chalaméet, Skarsgard, Pugh y Butler, con Zendaya como Chani, Javier Bardern como Stilgar, Rebecca Ferguson como Lady Jessica Atreides, Oscar Isaac como el Duque Leto Atreides, Dave Bautista como Rabban Harkonnen y Josh Brolin como Gurney Halleck y otros fichajes como los de Lea Seydoux, que dará vida a Lady Margot, y Christopher Walken, que será el emperador Shaddam IV.