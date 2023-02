El plan desesperado de Will Smith para esquivar la cancelación

El actor que le pegó un cachetazo a Chris Rock en la última gala de los premios Oscars hizo un imponente anuncio que contentó a sus fanáticos.

La cuarta película de la saga Bad Boys (Dos policías rebeldes) ya es oficial y volverá a estar protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence. Tras varios meses de incertidumbre después del sonado y desafortunado bofetón a Chris Rock en los Oscar del año pasado, Smith confirmó emocionado en su cuenta de Instagram que los detectives Mike Lowrey y Marcus Barnett volverían para protagonizar el cuarto filme de la franquicia.

"¡Ya era hora!", escribió el intérprete en una publicación de Instagram en la que anunciaba que Bad Boys 4 ya tenía el visto bueno para comenzar su producción. En el vídeo, el actor ganador del Oscar se dispone a reunirse con Lawrence, su inseparable compañero en las películas de la saga, para dar juntos la esperada noticia.

Pero no todo son buenas noticias para el dúo de actores, ya que el anuncio de la cuarta entrega de la saga también provoca una gran controversia con el nombre que tomará la cinta. Bad Boys 'Four' life baby, expresa emocionado Smith acerca del título de la parte cuatro. En inglés, al parecerse la pronunciación de four (cuatro) y for (para), se produce un juego de palabras que dejaría un título prácticamente idéntico al del anterior filme, Bad Boys for life.

Al darse cuenta de esta desafortunada coincidencia, Lawrence insta al actor de El príncipe de Bel-Air a cambiar el nombre por Bad Boys 4 life, para que sea más clara la diferencia entre las dos películas. "No deberíamos haberla titulado así", declaró Smith sobre la exitosa cinta de 2020, que consiguió recaudar 436 millones de dólares a nivel mundial.

Sea cuál sea el título que finalmente tenga la cuarta entrega de la saga Bad Boys, los fans de Will Smith pueden sentirse aliviados de que el actor haya esquivado la cancelación tras su agresión a Chris Rock y siga adelante con varios de los proyectos que se quedaron en el aire a principios del año pasado. Tras el estreno de la nueva película de Antoine Fuqua para AppleTV+, Hacia la libertad, y la confirmación de su regreso como el Genio de la lámpara en la secuela de acción real de Aladdin, Smith confirma su continuidad en una de las franquicias más exitosas de su carrera.

La picante broma de Eddie Murphy sobre Will Smith y su esposa

Eddie Murphy protagonizó uno de los momentos más hilarantes de los Globos de Oro 2023 al recoger el premio Cecil B. DeMille en reconocimiento a toda su trayectoria. Durante su discurso de aceptación, el cómico hizo gala de su humor irreverente al hacer una broma sobre la cachetada de Will Smith a Chris Rock en los últimos premios Oscar.

Al subir al escenario, Murphy agradeció a la organización el reconocimiento. "Llevo en la industria del entretenimiento 46 años, y en el mundo del cine 41 años", recordó emocionado. Tras esto, mencionó a su familia, amigos y algunos de los profesionales que lo acompañaron durante este tiempo. Fue entonces cuando soltó la broma de la noche. "Para todos los nuevos artistas y soñadores que nos acompañan esta noche, quiero hacerles saber que existe un plan definitivo que pueden seguir para lograr éxito, prosperidad, longevidad y paz mental", sugirió Murphy al final de su discurso.

"Es un plan que he seguido toda mi carrera. Es muy simple, solo haz estas tres cosas: paga tus impuestos, ocúpate de tus asuntos... y mantén el nombre de la esposa de Will Smith fuera de tu puta boca", concluyó gritando. El comentario arrancó de inmediato las risas de todos los asistentes y el comediante salió airoso en su atrevida jugada.