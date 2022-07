Will Smith rompió el silencio con un video para Chris Rock: "Perdón"

Pasada la escandalosa cachetada de Will Smith a Chris Rock en la última entrega de los Oscar, el ganador del premio a Mejor Actor por King Richard publicó un video de disculpas que conmocionó a Hollywood.

Will Smith rompió el silencio sobre la polémica que vivió en la gala de la 94.ª edición de los Premios Oscar, donde abofeteó a Chris Rock después de que este hiciese un chiste sobre la alopecia de su esposa, Jada Pinkett Smith. En un vídeo publicado en YouTube, el actor pidió disculpas por su comportamiento "inaceptable" en los galardones, así como también entonó el 'mea culpa' por el daño causado al entorno de Rock y también a su propia familia.

Con una cuidada puesta en escena, en la que se aprecia un diseño controlado hasta el mínimo detalle, en el que Smith está en una habitación en la que predominan las tonalidades verdes, color asociado a la armonía, curación y renovación; así como también un cuadro en el que puede leerse que "El mundo está enfermo y el amor es la cura" y varios libros sobre espiritualidad; el intérprete quiso sincerarse sobre lo sucedido en la gala que tuvo lugar a finales de marzo, y asumir responsabilidades.

"Está todo borroso. Me puse en contacto con Chris y el mensaje que recibí es que no está listo para hablar, pero cuando lo esté, lo hará", declaró Smith al ser consultado por qué no pidió perdón inmediatamente a Rock cuando pudo hacerlo en su discurso de aceptación del Oscar al mejor actor minutos después esa misma noche en el Dolby Theater fue "inaceptable". "No hay ninguna parte de mí que piense que esa fue la manera correcta comportarse", señaló el actor sobre la reacción que tuvo ante el chiste que hizo Chris Rock sobre la alopecia de su esposa.

Smith aprovechó para dejar claro que sus acciones son responsabilidades únicamente suyas y que su esposa nunca le incitó a agredir a Rock, a pesar de ser el objeto de burla. "Tomé la decisión por mi cuenta, a partir de mis propias experiencias y mi historia con Chris. Jada no tuvo nada que ver con eso. Lo siento, mi amor. Quiero pedir perdón a mis hijos y a mi familiar por haberme dejado llevar así en ese momento", confesó el actor que tras el incidente fue sancionado por la Academia, que no le permitirá asistir a actos en los próximos diez años. Antes, Smith ya había renunciado de forma voluntaria a la membresía de la institución.

En el vídeo, Smith también pide disculpas a sus compañeros nominados, especialmente al ganador del premio en el momento justo posterior a la agresión, el músico Questlove subió al escenario a recoger su Oscar a Mejor documental por Summer of Soul: “Todavía puedo ver los ojos de Questlove, ya sabéis lo que ocurrió con el premio de Questlove y un ‘lo siento’ no parece suficiente. He pasado los últimos tres meses repitiendo y comprendiendo los matices y las complejidades de lo que pasó en ese momento. No puedo entenderlo todo ahora mismo, pero puedo deciros a todos que no hay ninguna parte de mí que piense que fue la forma correcta de actuar. No hay ninguna parte de mí que piense que es la forma óptima de manejar una falta de respeto o un insulto. Intento no pensar en mí mismo como un pedazo de mierda”.

La respuesta de Chris Rock

Precisamente, hace tan solo unas horas Rock rompió su silencio sobre lo ocurrido en un show en Nueva Jersey, en el que bromeó con lo sucedido. "Cualquiera que diga que las palabras duelen, es que nunca recibió un puñetazo en la cara", exclamó el comediante, según recogió US Weekly. El humorista dejó bien claro que no se considera una "víctima". "Sí, eso dolió, joder. Pero me quité toda esa mierda y fui a trabajar al día siguiente... No iba a ir al hospital por cortarme con una hoja de papel”, volvió a bromear.