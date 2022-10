El legendario John Waters vuelve a dirigir una película tras casi 20 años

El cineasta estadounidense John Waters vuelve a ponerse detrás de cámaras tras casi 20 años sin dirigir un largometraje.

El legendario cineasta estadounidense John Waters vuelve a dirigir tras casi dos décadas sin estrenar películas con un largometraje basado en su nueva novela Liarmouth: A Feel-Bad Romance, que se encargará de adaptar a la pantalla grande.

Luego de una larga pausa desde su último filme en 2004, A Dirty Shame, el reconocido y transgresor artista, célebre en los setentas y ochentas por títulos como Pink Flamingos (1972) y Hairspray (1988), vuelve al cine con una adaptación de su última novela, informó el sitio especializado Deadline. El proyecto que escribirá y dirigirá Waters se da a partir de que la productora Village Roadshow Pictures adquirió los derechos del reciente libro de su autoría, editado este año.

"Liarmouth es lo más loco que haya escrito en un largo tiempo, así que quizá es adecuado que mi novela fuera lo suficientemente chocante como para reiniciar los motores de mi carrera cinematográfica. Entusiasmado por volver, en el mejor de los casos para difundir alegría demente entre los espectadores en búsqueda de aventuras alrededor del mundo", dijo Waters.

La novela cuenta la historia de Marsha Sprinkle, una sofisticada ladrona y estafadora de guante blanco cuya propia familia y perro la odian y quieren muerta. Todos la llaman Liarmouth, hasta que un loco le hace decir la verdad. Su último trabajo como coproductor y consultor fue en la remake de Hairspray, con John Travolta en el protagónico. En los últimos años, cambió de rumbo y se dedicó a la escritura de libros: Carsick (2015), sobre sus aventuras haciendo autostop, y Mr Know-It.All (2019) son los más reconocidos.

Pese a este apagón en el cine, Waters sí ha trabajado de forma esporádica en televisión durante los años más recientes. The Blacklist y Feud: Bette and Joan fueron dos de las series más populares en las que tuvo notables apariciones, y también realizó el doblaje de voces para contenidos animadas varios como Las aventuras de Mickey Mouse, el show para adultos Superjail y en la famosa Los Simpson, en el aclamado capítulo La fobia de Homero, que le valió un premio Emmy y un GLAAD Media. Su última participación en una serie fue durante la cuarta temporada de The Marvelous Mrs Maisel, elogiada comedia de Amazon Prime Video protagonizada por Rachel Brosnahan (Hermosas criaturas, La semilla del mal).