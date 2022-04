El fondo de fomento cinematografico, el corazón del conflicto en el INCAA

La génesis del conflicto, la importancia de este fondo y el reclamo de una respuesta con políticas activas por parte del Estado.

Trabajadores y trabajadoras del sector audiovisual se congregaron en la puerta del INCAA (Lima 319) para pedir la renuncia del presidente del Instituto Luis Puenzo, ante las insistentes llamadas de atención por la pronta caducidad del fondo de fomento cinematográfico en país, un conjunto de normativas que deberían ayudar a la producción y financión del cine independiente (aquel que más necesita la mano presente del Estado). La industria cinematográfica puso a Puenzo, cineasta de destacada trayectoria y uno de los impulsores de la Ley de Cine 17.741, en la mira.

El cimbronazo a la cultura cinematográfica argentina comenzó en diciembre de 2017, en plena gestión presidencial de Mauricio Macri, cuando el Poder Ejecutivo arremetió contra el sector, a través del proyecto de la Ley 27.432, en el marco de la aprobación del Presupuesto General del 2018. En el artículo 4° se detallaba un plazo de vencimiento para la asignación de fondos que sostienen las producciones cinematográfica.

De no dar marcha atrás con este inciso sancionado durante el macrismo, el INCAA perdería su carácter de ente autárquico y se quedaría sin recursos para la sustentabilidad y la financiación de los proyectos audiovisuales, muchos de ellos de tipo independiente.

"Todo el sector audiovisual de la Argentina se encuentra extremadamente preocupado por la posibilidad de que en diciembre de este año se pierda el Fondo de Fomento Cinematográfico, al caer las asignaciones específicas que lo sostienen de manera económica, Eso, sumado a la falta de contacto, de presencia y de gestión del INCAA en relación a las necesidades urgentes que tiene el cine independiente, documental y experimental, han hecho que algunas organizaciones convoquen a una marcha", precisó la productora Vanesa Ragone (entre su larga trayectoria de trabajos figuran El secreto de sus ojos, Betibú y la serie de Netflix Carmel: ¿Quién mató a María Marta?, sobre el caso García Belsunce) en diálogo con El Destape.

Un proyecto de ley que podría salvar al cine

Meses atrás, el diputado Pablo Carro presentó un proyecto de ley impulsado por diputados del Frente de Todos, con la intención de evitar el desfinanciamiento de las industrias culturales del macrismo. Consiguió el ferviente apoyo del ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, el jefe de gabinete del Ministerio, Esteban Falcón; la secretaria de Desarrollo Cultural, Lucrecia Cardoso, y el secretario de Gestión Cultural, Maximiliano Uceda.

"Toda la comunidad audiovisual viene alertando desde hace más de dos años acerca de la posibilidad de que el Fondo de Fomento Cinematográfico desaparezca si no se promueve el proyecto de ley del diputado Carro, y a la vez va aumentando un desconcierto y descontento en relación a la política audiovisual del INCAA, que es difícil de comprender. Desde que comenzó la gestión de Luis Puenzo no ha habido llamados a concursos de óperas primas, de historias breves o de historias regionales. Con lo cual hay un gran sector de la actividad que no tiene chances de empezar a hacer películas puesto que es un sector que está protegido y sustentado por el fomento del Estado, como sucede en la mayoría de los países del mundo", señaló Ragone, en torno a las falencias de la gestión de Puenzo y a cómo el proyecto de Carro podría frenar el panorama crítico.

En marzo de este año, el Colectivo de Cineastas mantuvo una reunión con el ministro Bauer, en la que se marcó agenda en torno al conflicto. Si bien el ministro sostuvo que no puede intervenir en el proceso por agilizar el proyecto de ley del diputado Carro, sí afirmó que iba a llamar a Puenzo para que recibiera a los trabajadores y asociaciones, y sus reclamos. En ese momento, se mostró optimista, reforzó que la discusión del proyecto debía darse en el Congreso y abrió el paraguas a que, en caso de no llegar a un acuerdo, un decreto presidencial resuelva el daño del inciso 4° en la Ley 27.432.

Pasó un mes, la crisis se agudizó y los trabajadores de la industria salieron a la calle. La manifestación en el INCAA este lunes concluyó con la Policía de la Ciudad reprimiendo y con Bauer pronunciándose desde la puerta del Instituto, al respecto. "Me voy a reunir ahora con Puenzo. Para nosotros la producción de contenidos nacionales es fundamental. Lo primero es parar la represión y liberar a los detenidos. En este momento empezamos a trabajar en esto, ya hablé por teléfono con Enrique Avogadro (ministro de Cultura porteño)", resaltó.

El Destape intentó ponerse en comunicación con el ministro para lograr una ampliación de su declaración y desde su prensa especificaron que "se encontraba en reunión". En tanto, se intentó establecer comunicación con Enrique Avogadro, ministro de Cultura porteño, y no se pudo establecer la comunicación.

El Fondo de Fomento Cinematográfico es considerada por el sector como la pata esencial para que el Estado fomente la democratización de voces en el cine. Por eso, si no hay una respuesta política certera y este caduca, las plataformas de streaming pasarían a tener el dominio mayoritario de la producción (lo que significaría que los cineastas pasarían a trabajar "por encargo" y según los intereses de cada servicio, en vez de ser dueños y creadores de sus obras) y no habría espacio para que irrumpan nuevas voces en el campo. Si no se estimula la producción propia, la cultura desaparece.