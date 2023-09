El espectáculo se despide de Michael Caine

El británico de 90 años hizo pública una noticia que fue recibida con sorpresa por sus seguidores y que gira en torno a su futuro en la actuación.

Michael Caine, galardonado actor británico que triunfó en Hollywood, anunció su retiro del cine a los 90 años. El intérprete de películas como The Dark Night, Dressed to Kill, Jaws 4 y Hannah and Her Sisters, entre otras, habló de su último trabajo en la pantalla grande, el drama The Great Escaper, y reveló que podría ser el que marque el cierre de su extensa trayectoria.

En una entrevista con The Telegraph el actor habló de lo desafiante que se le hizo el rodaje de The Great Escaper, película que protagonizó junto a la recientemente fallecida Glenda Jackson, y señaló: "Me dieron un muy buen bastón y pude hacer escenas que lo necesitaban. Sólo las hacía una vez y luego me caía. Pero basta una toma y listo. Olvídalo".

La película que llegará a Gran Bretaña en 2023 está basada en la historia real de Bernard Jordan, un veterano británico que escapa de un asilo de ancianos a los 89 años para asistir a la conmemoración de los desembarcos de Normandía, durante la Segunda Guerra Mundial. "Ahora tengo 90 años y no puedo caminar correctamente y cosas por el estilo", sumó Michael Caine dando así cuenta de sus dificultades de movilidad a la par que remarcó que ya está "más o menos" jubilado de la actuación.

"He tenido la mejor vida posible que pude haber imaginado (…) La mejor esposa posible y la mejor familia posible. Puede que no sea una familia que otras personas dirían que es la mejor familia posible, pero para mí es la mejor familia posible", admitió. También, en otro momento de la entrevista, cuando se le preguntó cómo le gustaría ser recordado, reflexionó: "Por el hecho de que seguí siendo actor toda mi vida y nunca me dediqué a nada más. Nunca me fui, nunca quise irme".

Michael Caine confesó que pasó 8 años intentando no parpadear

Años atrás, el intérprete fetiche de Christopher Nolan concedió una entrevista al diario británico Mirror en la que confesó que intentó incrementar la intensidad de sus interpretaciones con este truco que leyó en un libro titulado 'Teach Yourself Acting' ('Aprende a actuar de manera autodidacta'). "Una cosa que se me quedó grabada en la cabeza fue 'No parpadees, jamás debes parpadear'", explicó Caine antes de apuntar que durante los ocho años siguientes, "iba por ahí intentando no parpadear".

"La gente que tenía a mi alrededor, mi madre y el resto pensaron que me había vuelto loco", añadió el ganador del Oscar al mejor actor secundario por Hannah y sus hermanas y Las reglas de la vida. Además, Caine afirmó que la gente "pensaba que era un psicópata" y que solía "dar bastante miedo". A pesar de que ya parpadea en su día a día, el intérprete siguió utilizando la técnica en sus películas, que se conoce como 'ojos de serpiente'.