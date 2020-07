El antes y el después del elenco del clásico de los '90 "La Momia"

En 1999 los cines de todo el mundo estrenaron "La Momia", al día de hoy uno de los Blockbusters más consumidos por grandes y jóvenes. El film de aventuras que recorría la historia de la resurrección de la malvada momia Imhotep y su amada Anck-su-Namun, y la odisea de un cazarrecompensas y un grupo de aventureros por detener la maldición. La película fue un éxito de taquilla y recaudó más de 415 933 406 de dólares en todo el mundo. ¿Qué fue del elenco principal del mítico largometraje?

Brendan Fraser - Rick O'Connell

Luego de su actuación en "La Momia" Brendan Fraser no pudo alcanzar ningún éxito semejante de taquilla y con el tiempo desapareció de la industria hollywoodense. Por fortuna, en los últimos años volvió a la carga totalmente cambiado y como protagonista de las series "Trust" (FX) y del éxito de DC Universe "Doom Patrol".

Rachel Weisz - Evelyn Carnahan

La bibliotecaria e inteligente egiptóloga cosechó una fructífera carrera en cine, fue ganadora de numerosos premios (entre ellos un Oscar a Mejor Actriz de Reparto en 2005 por "The Constant Gardener") y fue parte de recientes éxitos aclamados por la crítica como "The Lobster" (2015), "Disobedience" (2018) y "La Favorita" (2018). Será parte del reparto de "Black Widow", próxima película del universo cinematográfico Marvel.

John Hannah - Jonathan Carnahan

El éxito de "La Momia" permitió que Hannah se luciese en una nutrida carrera en roles de reparto en cine y televisión. Recientemente se lo pudo ver en la serie de superhéroes "Agents of S.H.I.E.L.D".

Arnold Vosloo - Imhotep

El antagonista principal de la película participó en series como la aclamada "24", protagonizada por Kiefer Sutherland, y en películas como "Diamante de Sangre" (2006). Además, fue el villano de la saga de películas basadas en las figuras de acción G.I Joe.

Kevin J. O'Connor - Beni Gabor

El secuaz de Imhotep y villano secundario tuvo más suerte que en la película y cosechó una próspera carrera en cine y televisión, formando parte de elenco de películas populares como "Van Helsing" (2004), "There Will Be Blood" (2007), "The Master" (2012) y "Widows" (2018), entre otras.

Jonathan Hyde - Dr. Allen Chamberlain

Quien encarnó al egiptólogo líder del grupo de mercenarios que reviven a Imhotep es una de las caras más conocidas del cine de los '90. Éxitos pochocleros como "Ricky Ricón" (1994), "Jumanji" (1995), "Titanic" (1997) y "Anaconda" (1997) lo hicieron una cara visible y querible del Blockbuster retro. En los últimos años, Hyde encarnó al malvado Eldtrich Palmer en la serie de terror de Guillermo del Toro "The Strain".