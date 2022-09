Disney traiciona a los fans de Star Wars y cambia la voz de Darth Vader

El futuro de Star Wars vendrá con fuertes cambios para Darth Vader, el icónico villano que se enfrenta a Luke Skywalker.

James Earl Jones, quien puso su voz a Darth Vader en las distintas películas y series de Star Wars desde el Episodio IV: Una nueva esperanza (1977), deja el papel y Disney ya le encontró reemplazó a la lúgubre voz del villano. El actor, de 91 años, dio su consentimiento para que sus antiguas grabaciones, modificadas y adaptadas a través de la inteligencia artificial, puedan ser utilizadas para futuros proyectos de Lucasfilm.

Según Vanity Fair, los planes de los responsables de la saga son usar la inteligencia artificial para recrear la voz más joven de Jones en sus primeras películas en futuros proyectos de Star Wars que cuenten con el personaje de Vader. "Había mencionado que estaba estudiando la posibilidad de dar de baja a este personaje. Entonces, ¿cómo podríamos avanzar?", aseguró al medio Matthew Wood, editor de sonido de Skywalker Sound y quien lleva ligado al universo Star Wars desde hace 32 años.

La compañía recurrió para ello a Respeecher, una empresa ucraniana que utiliza la tecnología de inteligencia artificial para crear nuevas voces a partir de grabaciones de voz antiguas. La relación de Respeecher con Lucasfilm comenzó con El libro de Boba Fett (2021), para la cual recrearon la voz del joven Luke Skywalker. Lo mismo hicieron con la voz del Darth Vader de Earl Jones en Obi-Wan Kenobi, serie que vio la luz el pasado 27 de mayo. El trabajo fue realizado por Bogdan Belyaev, actor de voz ucraniano que tuvo que apresurarse a enviar las grabaciones tras la invasión rusa del 24 de febrero.

Tras el estreno de Obi-Wan Kenobi, la familia de Jones informó al mencionado Matthew Wood de que estaban satisfechos con el resultado de la mezcla entre la voz del veterano actor y el trabajo técnico de Respeecher. Según Variety, Jones "guió la interpretación" y fue un "padrino benévolo", pero, a partir de ahora, serán sus antiguas grabaciones las que se utilicen para crear la futura voz de Darth Vader en los próximos proyectos de Star Wars.

Con información de Europa Press.

The Mandalorian reveló el trailer oficial de su temporada 3, con un futuro llenó de dudas para Mando y Grogu

En la D23 Expo que Disney celebró este fin de semana en Anaheim, California, el estudio anunció importantes novedades sobre el Universo Star Wars como el regreso de Tales of the Jedi, la fecha de estreno de la segunda temporada de The Bad Batch o las primeras imágenes de Ashoka y Skeleton Crew. Pero sin duda la pieza que más llamó la atención de los fans fue el primer tráiler de la temporada 3 de The Mandalorian que llegará en 2023 a Disney+ y trajo consigo más dudas que certezas.

Es oficial el regreso del cazarrecompensas de la armadura de beskar, Din Djarin (Pedro Pascal) y su pequeño compañero verde Grogu/Baby Yoda en el adelanto, de poco más de un minuto y medio, que muestra el nuevo encuentro de Mando con la Armera (Emily Swallow) "Te has quitado el caso, así que ya no eres un Mandaloriano", le dice al protagonista recordando el momento en el que, llevado por su amor a pequeño Grogu, se quitó el casco contraviniendo así una de las reglas esenciales de su estricto credo.

En su regreso a Mandalore, el planeta y hogar de los mandalorianos desolado por cientos de guerras y batallas, el camino de Din Djarin también se cruza con el de Bo-Katan (Katee Sackhoff), quien parece estar todavía guardando rencor después de que Mando consiguiera el Darksaber y, por tanto, sea él quien está llamado a liderar a su pueblo. El adelanto también confirma que Carl Weathers, Paul Sun-Huyng Lee, Amy Sedaris y Omid Abtahi regresarán para la tercera entrega de la serie que también contará con el legendario actor Christopher Lloyd, que se suma al universo de Star Wars en un papel que todavía no ha sido revelado.