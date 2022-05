De Hollywood a su lucha contra el Parkinson: la vida de Michael J.Fox será película

La plataforma de streaming Apple TV llevará adelante la película sobre la vida de Michael J.Fox, recordado por la trilogía Volver al Futuro y por la película de culto The Frighteners, entre otras películas.

Michael J. Fox tiene una vida de película. Desde sus inicios en la actuación, su salto a la fama de la mano de éxitos como la serie Family Ties y la saga cinematográfica Volver al futuro, hasta las dificultades que tuvo que afrontar desde que le diagnosticaron Parkinson cuando apenas tenía 29 años y la forma en la que logró reinventarse. Por este motivo, Apple TV adquirió los derechos para hacer una película documental sobre todo lo que transitó a nivel profesional y personal.

Todavía no se dio a conocer el título que llevará el proyecto, pero el servicio de streaming informó que combinarán materiales de archivo, entrevistas y también fragmentos guionados. Además, ya está bien encaminado y la producción ya está en marcha en Nueva York, Los Ángeles y Vancouver. "Con una mezcla de aventura y romance, comedia y drama, ver la película se sentirá como… bueno, como una película de Michael J. Fox", anunció la plataforma a través de un comunicado.

La dirección está a cargo de Davis Guggenheim, ganador del Oscar al Mejor Documental por Una verdad inconsciente (2006), mientras que la producción es de Concordia Studios. Además, Lauren Powell Jobs, viuda de Steve Jobs, será productora ejecutiva junto a la esposa de Fox, Nelle Fortenberry. Actualmente el intérprete que le dio vida a Marty McFly está retirado de la actuación. "Mi memoria a corto plazo está destruida y actuar se está volviendo más difícil", reconoció en No Time Like The Future, su último libro. Y se explayó: "Hay un tiempo para todo, y mi tiempo de dedicar una jornada laboral de doce horas y memorizar siete páginas de diálogo es mejor dejarlos atrás".

"Parkinson, mi espalda, mi brazo... se suman a mover la aguja en el índice de miseria en comparación con lo que atraviesan algunas personas. Pensé, ¿Cómo puedo decirle a esta gente, 'Mira el lado positivo. Las cosas van a ser geniales? Entre el Parkinson, mi espalda, mi brazo... sé que no se compara con lo que vive mucha gente, pero no sabía cómo hacer para inspirar a otros a mirar el futuro de manera luminosa. No sabía cómo decirles: ‘Las cosas van a estar bien’”, escribió en un tramo de dicho título, sobre su enfermedad.

Eso sí, no descarta volver a actuar en un futuro, pero si no llegara a suceder, está conforme con todo lo que ha hecho. "Esto podría cambiar, porque todo cambia. Pero si este es el final de mi carrera como actor, que así sea”, destacó. Mientras tanto, continúa su vida dedicado a buscar mejorar para todos los que padecen su enfermedad y disfruta del amor de su círculo más cercano. “El último par de años han sido los más difíciles. Pero tengo cosas con las que he sido bendecido que son simplemente increíbles. La vida es buena”, reflexionó.