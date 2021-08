Cómo será Spencer, la nueva película sobre la vida de Lady Di con Kristen Stewart

El largometraje protagonizado por la actriz de Crepúsculo llegará a los cines el 5 de noviembre.

A casi 24 años de su trágica muerte, la historia de Lady Di sigue generando curiosidad. Sin ir más lejos, las redes sociales se alborotaron ante la publicación de las primeras imágenes oficiales de Spencer, una película sobre su vida protagonizada por Kristen Stewart, que llegará a los cines el próximo 5 de noviembre. Dirigida por Pablo Larraín y escrita por Steven Knight -creador de Peaky Blinderes-, tendrá su avant premiere en el Festival de Cine de Venecia y de Toronto en las próximas semanas.

El proyecto genera muchas expectativas, ya que mostrará cómo fueron los años en que la Princesa de Gales formó parte de la realiza británica y hará foco en la forma en la que atravesó el final de su matrimonio con el Príncipe Carlos, en diciembre de 1991, en medio de acusaciones cruzadas de infidelidad. Pero además, todos los ojos estarán puestos en la protagonista, que a pesar de no ser parecida físicamente a Diana, en los avances está muy bien caracterizada. Para preparar su personaje, la artista estadounidense que saltó a la fama por su papel de Bella Swan en la saga Crepúsculo se sometió a un arduo proceso de interpretación.

"Hacía mucho que no me sentía tan entusiasmada por un papel", declaró en una entrevista y reveló que tuvo a un coach para trabajar el timbre de su voz y su acento. También estudió en profundidad la vida de la madre de los príncipes William y Harry. "En lo que a la investigación se refiere, ya me he leído dos biografías y media y estoy acabando con todo el material antes de empezar siquiera a rodar la película. La suya es una de las historias más tristes que ha habido y no quiero limitarme a interpretar a Diana; quiero llegar a conocerla de manera implícita", señaló la actriz.

Por su parte, Larraín, quien también dirigió Jackie -sobre la vida de Jacqueline Kennedy- señaló la riqueza del personaje central. "Cuando alguien decide no ser reina y dice 'prefiero irme y ser yo misma', es una gran decisión. Ese es el corazón de la película", adelantó. El elenco se completa con Jack Farthing, como Carlos; Olga Hellsing, como Sara Ferguson; Thomas Douglas, como John Spencer; Mathias Wolkowski, como el Príncipe Eduardo; Oriana Gordon, como Sarah Armstrong-Jones y Niklas Kohrt, como el Príncipe Andrés, entre otros.