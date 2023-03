Chris Rock culpó a Jada Pinkett del cachetazo que le dio Will Smith

El comediante que se convirtió en la comidilla de Hollywood tras ser abofeteado por Will Smith en los premios Oscar del 2022 rompió el silencio y apuntó contra la esposa del actor cancelado por la Academia.

Chris Rock protagoniza Selective Outrage, un show del cómico en directo ofrecido por Netflix donde habla sobre el incidente de los Oscar 2022, cuando Will Smith le propinó una bofetada después de que hiciera un chiste sobre la alopecia de su mujer, Jada Pinkett Smith. Y es precisamente a ella, a la esposa de Will Smith, a la que culpa de lo sucedido.

Fue hacia el final del espectáculo cuando mencionó a la actriz. "Ella empezó esta mierda", dijo, refiriéndose la polémica desatada por un chiste sobre la actriz que hizo en la gala de 2016. Aquella edición, que presentó Rock, estuvo envuelta en polémica por la falta de diversidad en las nominaciones y, bajo la etiqueta #OscarsSoWhite, no fueron pocos los que animaron a boicotear la ceremonia.

Entre estas voces se encontraba la de la propia Jada, a la que Rock hizo mención en su ácido monólogo. "Que Jada boicotee los Oscar es como si yo boicoteo las bragas de Rihanna, da igual porque nadie me había invitado", vino a decir Rock. Una broma que es el germen de lo que ocurrió años más tarde en la ceremonia de 2022. Pero Rock incluso fue más allá y dijo la bofetada no tenía nada que ver con él, asegurando que era fruto de la frustración de Smith por su relación con su esposa que, recordó, "se acostó con el amigo de su hijo". Una infidelidad que ambos hicieron pública en Red Table Talk, el programa de Jada en Internet.

"Todos insultaron a Will por aguantar la aventura de Jada, pero yo soy a quien golpeó", apuntó Rock. "Ella le hizo más daño del que me hizo él a mí", sentenció. "Es lo que hay. Ella empezó todo. Yo lo acabo", aclaró. Rock también reveló que la gente suele preguntarle si la bofetada le dolió. "Sí, me dolió. Todavía me duele. Tengo Summertime resonando en mis oídos. Pero no soy una víctima. Nunca me verás en Oprah. Encajé el golpe como Manny Pacquiao", expuso.

Además, al inicio del show también hizo una referencia a lo ocurrido. "Voy a hacer un especial esta noche sin ofender a nadie, pero nunca se sabe quién podría ser atacado. La gente dice que las palabras duelen. Eso es lo que dicen. 'Tienes que tener cuidado, porque las palabras duelen'. Cualquiera que diga que las palabras duelen nunca fue golpeado en la cara", bromeó. Aunque Will Smith pidió perdón públicamente a Rock por lo ocurrido, no tuvo oportunidad de hablar personalmente con él. "Contacté con Chris y el mensaje que recibí es que no está listo para hablar, y cuando lo esté, lo hará", declaró la estrella en julio de 2022.

Con información de Europa Press.