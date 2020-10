"La Dosis" se estrenerá en CINE.AR, el jueves 22 de octubre a las 22 horas.

Son meses duros para el trabajo de los artistas de la cultura que, de a poco y con protocolos, se encuentran volviendo a rodajes y sets de filmación. Carlos Portaluppi, actor de reconocida trayectoria en cine, televisión y teatro, es uno de los tantos que se las ingenia para surfear este difícil período. La semana que viene estrena un impactante thriller dirigido por el debutante Martín Kraut llamado "La dosis". El jueves 22 de octubre a las 22 horas, CINE.AR dará sala a un logrado relato de suspenso.

En la película Portaluppi es Marcos, un enfermero experimentado que trabaja en el turno nocturno de una clínica. Es aplicado y profesional, pero tiene un secreto. La llegada de Gabriel (Ignacio Rogers), un nuevo enfermero que se suma a la plantilla del nosocomio, pone en jaque su profesión y desata un torbellino oscuro de muertes aparentemente inexplicables. El elenco de protagonistas se completa con Lorena Vega, prestigiosa actriz que recientemente ofreció por streaming su espectáculo "Yo, encarnación Ezcurra".

Te toca interpretar al héroe. ¿Te gustan más estos personajes o preferís los villanos?

Si la historia es buena, me acomodo a cualquier personaje. No tengo preferencias entre héroes y villanos. Me tomo muy en serio la construcción de los personajes. En el caso de “La Dosis”, lo que me atrajo del guión es el eje en torno a la eutanasia, si bien la película está contada a modo de thriller con toques de suspenso.

Un eje para nada menor. ¿Estás de acuerdo con la eutanasia?

Es un debate que tenemos que dar como sociedad. Se trata de una instancia a la que podrían acceder las personas que están en un estado terminal, afín de terminar con su sufrimiento. No tengo una postura determinada pero creo que es necesario que el tema deje de ser tabú y entender a todos los que piden por este derecho. Hay casos muy extremos en donde el sufrimiento es atroz y no hay posibilidades de revertir una enfermedad; ahí siento que los pacientes deben ser escuchados.

¿Sos temeroso a la enfermedad?

Muy temeroso. Bastante hipocondríaco. En este escenario de pandemia trato de ser lo más cuidadoso que puedo.

En las últimas semanas, Clarín levantó una entrevista que diste y dio a entender que tu situación económica es desesperada, ¿recibiste mensajes de tus colegas?

Clarín habló de una desesperación que nunca afirmé en la entrevista concedida al periodista Cecilio Flemati (Radio Rivadavia). La realidad es que estoy como casi todos, peleándola. Tengo un alquiler que no puedo pagar por estar seis meses sin trabajo. Por otro lado, la solidaridad de mis compañeros fue inmediata. Voy a salir de esta, soy muy bueno para arreglármelas.

Después de "El Marginal" y el streaming como salida de la crisis

Se confirmó la cuarta temporada de “El Marginal”, ¿hay posibilidades de volver a encontrarse con “Morcilla”?

Es un capítulo cerrado. No creo que aparezca y tampoco me llamaron. Tengo entendido que los libretos avanzaron por otro lado.

Creo que ningún actor espera lo que sucedió en el caso de “El Marginal”. Fue muy gratificante poder ser parte de una ficción que trascendiese Argentina y llegara al exterior. Buena parte se debe a que la serie está en Netflix. Fue un lujo haber sido parte de un equipo que entregó todo y de un producto que caló hondo en los espectadores.

Es interesante lo que ocurrió con mi personaje ya que, si bien murió, impactó tanto que tuvo un desarrolló a lo largo de la serie, en las temporadas que funcionan como precuelas.

El streaming se alza como la alternativa ante la imposibilidad de volver a los teatros, ¿te llevás bien con las plataformas digitales?

No hay otra salida pero la verdad, no me gusta. Me enoja la situación de no poder estar en un escenario o un set, pero soy consciente de que no están dadas las condiciones para que retomemos con normalidad pasada. Sí es necesario que se reactiven protocolos para garantizar una vuelta a los rodajes con todos los cuidados que eso implica. De a poco, el Gobierno lo está llevando a cabo. Afortunadamente, proyectos laborales no me faltan.