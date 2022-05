Cameron Díaz recreó la icónica escena del peinado con "gel" de Loco por Mary

La actriz Cameron Díaz divirtió a sus seguidores de Instagram con una divertida recreación de una de las escenas más celebradas de la comedia norteamericana, de la película Loco por Mary.

Lejos de la actuación desde 2014, la actriz Cameron Díaz preparó una divertida sorpresa para sus seguidores de Instagram al recrear la famosa escena del peinado con "gel" de la comedia Loco por Mary (1998), una de las películas que la llevó al reconocimiento popular.

Como forma de promocionar su marca de vino orgánico Avaline, que viene en latas y botellas y fue creado junto a Katherine Power, la actriz se mostró junto al comediante Benito Skinner y ambos idearon un sketch en donde recrean la divertida escena de la película con Ben Stiller. Caracterizados como Mary, el personaje Cameron en la película, incitan a los seguidores a adquirir el producto.

Años atrás, los hermanos Farrelly -directores de la película- revelaron algunos detalles de la recordada escena a Variety. Los Farrelly aseguraron que al principio no confiaban en el chiste sobre la confusión de Mary entre semen con gel para el pelo y aseguraron que Díaz no estaba muy segura de grabar la escena, por miedo a que perjudicase su carrera.

“Al principio tenía algunas preguntas ya que nunca sabés cómo va a ir algo antes de que esté hecho. Confié en Bobby y Peter (Farelly), porque obviamente son muy graciosos, y cuando vimos el lado visual del gag, me di cuenta de la razón que tenían”, indicó Cameron Díaz en la mencionada revista. Cabe destacar que Ben Stiller, su compañero de protagónico, también tuvo dudas de filmar dicha escena.

Alejada de la actuación para dedicarle más tiempo a su familia, la actualidad de Cameron Díaz se reparte entre las redes sociales y su emprendimiento de vinos orgánicos. Se casó en 2015 con el músico Benjamin Madden y fue madre de Raddix Madden, de dos años.

Meg Ryan vuelve a protagonizar una comedia romántica después de 13 años

La actriz estadounidense Meg Ryan dirigirá y protagonizará una comedia romántica en la que estará acompañada por su colega David Duchovny, titulada What Happens Later y con estreno en cines estimado para el año próximo.

La intérprete estrella de las "romcom" de los noventa realizará su segunda película como directora tras debutar con el drama de época Ithaca en 2015 y estará acompañada en el elenco por Duchovny, popular por sus roles protagonistas en las series de culto Los expedientes secretos X y Californication. Ryan, de 60 años, que en los últimos catorce actuó en solo dos películas, también tendrá crédito como guionista junto al novelista Kirk Lynn y el dramaturgo Steven Dietz, en cuya obra de teatro Shooting Star se basa el largometraje.

Según informaron los sitios especializados de Hollywood, el filme tendrá una aproximación "evolucionada y nostálgica" respecto del género de comedia romántica que hizo célebre internacionalmente a Meg Ryan, con títulos como Cuando Harry conoció a Sally (1989), Sintonía de amor (1993) o Tienes un e-mail (1998).

La historia sigue a una expareja (Ryan y Duchovny) que se reúnen por primera vez desde su separación décadas atrás al encontrarse varados toda la noche en un aeropuerto. La producción comenzará en unos meses en el Estado de Arkansas y se anunció su fecha de estreno en cines para 2023.