Bryan Cranston, actor de Breaking Bad, anunció su retiro de la actuación: "Quiero cambiar"

El respetado actor que saltó a la fama mundial tras interpretar al profesor de química Walter White en la serie Breaking Bad, hizo un anuncio de cara a su futuro y sorprendió a todos.

Bryan Cranston lleva actuando desde los años '80, aunque su gran papel le llegó en 2008 dando vida a Walter White en la serie Breaking Bad. Desde entonces no ha parado de trabajar y pese a ser un actor muy solicitado, ya puso fecha a su retirada

Cranston concedió una entrevista a GQ en la que adelantó que se retirará de la interpretación en 2026, una decisión que tiene mucho que ver con su mujer, Robin Dearden. "Quiero cambiar el paradigma una vez más. Durante los últimos 24 años, Robin llevó su vida en base a la mía. Ella fue mi acompañante, fue la esposa de una celebridad. Tuvo que cambiar y ajustar su vida en función de la mía. Ella obtuvo un gran beneficio de eso, pero hay desigualdad. Quiero nivelar eso. Ella se lo merece", declaro.

El medio también aseguró que Cranston y su esposa planean vivir en un pequeño pueblo, aprender el idioma, a cocinar y a cultivar un jardín, probablemente en Francia. "Quiero tener esa experiencia. Quiero hacer excursiones, encender el fuego en la chimenea, beber vino con nuevos amigos y no leer guiones. No va a ser como: 'Oh, voy a leer y veré qué voy a hacer. No, es una pausa. Es una parada. No pensare en el trabajo. No voy a recibir llamadas", apuntó.

Hasta que llegue el momento de retirarse, Cranston tiene varios proyectos en el horizonte. El primero en llegar será la nueva película de Wes Anderson, Asteroid City. Este año lanzará también Argylle, cinta dirigida por Matthew Vaughn. Además, próximamente también aparecerá en Jackpot junto a Mila Kunis y Jennifer Gamery Everything's Going to Be Great.

Con información de Europa Press.

Bryan Cranston habló sobre la posibilidad de rodar una película de la serie Malcolm in the Middle

El actor estadounidense Bryan Cranston sostuvo que está listo para volver a interpretar a Hal, su personaje en la serie Malcom in the Middle y reconoció que hubo conversaciones para su regreso en una película. "Sería fantástico", afirmó el intérprete que obtuvo reconocimiento absoluto tras encarnar a Walter White en Breaking Bad.

El actor ganador de un Emmy, quien interpretó a un padre de familia en la comedia familiar de Fox , dejó en claro en una entrevista con E! News que regresaría a la serie el momento adecuado. Cranston, quien está promocionando la segunda temporada Your Honor de Showtime, reconoció que “se habló un poco sobre la posibilidad de hacer una película de reunión de ‘Malcom in the Middle’ y destacó sobre sus excompañeros: “Teníamos una gran familia en eso, y ciertamente estaría abierto si surgiera una buena idea”.

“Sería fantástico explorar lo que le sucedió a esta familia 20 años después. No puedo creer que ya sea eso, pero sería divertido hacerlo”, declaró la estrella de Breaking Bad, según consignó el portal especializado The Hollywood Reporter. Malcom, que debutó en enero de 2000 y duró siete temporadas, también fue protagonizada por Frankie Muniz (Malcolm), Jane Kaczmarek (Lois), Christopher Masterson (Francis), Justin Berfield (Reese) y Erik Per Sullivan (Dewey).

Durante una entrevista con Fox News, Muniz. quien hoy buena parte de su tiempo como piloto de carreras, dijo tiempo atrás que estará encantado con el regreso de la serie y reveló: “Sé que a Bryan Cranston le gusta mucho la idea, y está escribiendo el guión y haciendo que todo funcione”.