Boy Olmi: “Todavía no alcancé ninguna sabiduría superior en mi camino espiritual”

El actor dialogó con El Destape sobre su nuevo desafío laboral que lo tiene como conductor de La tierra habla, un ciclo de cine ambiental en Canal Encuentro, además de repasar su experiencia en MasterChef Celebrity y su relación con la destacada actriz Carola Reyna.

Polifacético, Boy Olmi puede manejar una sarten para elaborar una delicia compleja que encante al jurado de MasterChef Celebrity, conducir un programa de entretenimientos, emocionar en una puesta teatral y regalar personajes entrañables en su amplio registro de trabajos en cine y televisión. Actualmente presenta el ciclo de cine ambiental de Encuentro, La tierra habla, que apunta a desarrollar distintas problemáticas ambientales contemporáneas como el calentamiento global, el acceso a la tierra, la alimentación, la desigualdad, los problemas energéticos, las alternativas productivas, las críticas a ciertos discursos verdes de mercado. En diálogo con El Destape, el actor reflexionó en torno a los debates eco sociales que deben darse a raíz de la pandemia.

- ¿Qué te sedujo del ciclo La tierra habla para aceptar la propuesta de Encuentro?

La propuesta me llegó cuando estaba empezando la cuarentena, la gente de medios públicos y educativos me ofreció conducir un ciclo de cine ambiental. Tanto el cine como el compromiso con el medio ambiente son centrales en mi vida. Desde hace muchísimo tiempo vengo observando y acompañando una mirada del proceso que vive la humanidad en este momento extremo, en donde creo que lo central reside en la calidad espiritual de nuestra especie, que todavía no termina de reconocerse como parte de un solo espacio, la Tierra, en el que se debe aprender a convivir con todos los seres vivos restantes. Todo gira en torno a revisar los vínculos que tenemos hacía ciertos intereses que de ninguna manera son armónicos para esa convivencia.

- En ese sentido, ¿sentís que la pandemia abrió vías de reflexión o que persiste la reticencia ciudadana al cambio?

La pandemia nos puso en estado de alerta pero a veces los humanos tendemos a olvidar los daños en cuanto empiezan a resolverse. No hay que olvidar que esta situación epidemiológica es producto de un equilibrio que se ha roto entre la vida que llevábamos en los grandes centros urbanos y las fronteras que trazamos con los animales salvajes, quienes recién ahora están recuperando el terreno que les fue usurpado. Muchas posiciones científicas avalan esta posición; nosotros quebramos el equilibrio.

En otro plano, el cambio climático es uno de los fenómenos más graves que está ocurriendo en el planeta -al mismo tiempo que la pandemia- y la gente no toma conciencia de ello. Las consecuencias para la supervivencia de las especies son muy graves y necesitamos tomar más medidas de las que ya tenemos para evitar el colapso.

- La mayor traba serían los intereses del sistema capitalista al que jamás le interesó el bienestar del ecosistema.

El sistema capitalista es una consecuencia de eso que está en los seres humanos, la codicia y el egoísmo que nos llevan a tratar de resolver los problemas individualmente en vez de buscar una salida colectiva. Por eso, insisto, considero que estamos en una crisis de tipo espiritual, porque tenemos que empezar a reconocer que somos parte de un todo.

- ¿En qué momento de la vida descubriste tu costado espiritual?, ¿qué lugar ocupa en tu vida?

Siento que la espiritualidad está en nosotros desde el momento en que somos concebidos. No sé si se despierta o acrecienta en algún momento, pero en la vida uno trata de crecer en los planos físico, intelectual y espiritual lo más que se pueda. Y en la mía esos caminos van bastante parejos aunque siempre esté buscando mejorarlos ya que no han alcanzado ninguna sabiduría superior.

Entre MasterChef Celebrity y la vida en cuarentena

- En la cuarentena hiciste una experiencia por streaming con tu compañera, la actriz Carola Reyna, desde tu casa. ¿Cómo viviste el proceso de adueñarte un espacio tan cotidiano para adaptarlo al hecho teatral?

Fue un enorme desafío. En el momento de la cuarentena extrema todos estábamos con la necesidad de poder procesar esa situación, guardados en casa, y abrir las puertas a nuestra creatividad. Ahí fueron apareciendo muchas manifestaciones artísticas, como la que nos propuso el teatro independiente de CABA, Nun. Se trató de un ciclo de obras encadenadas bajo un mismo hilo conductor: un casamiento. Con Carola nos prestamos con mucho entusiasmo a hacerlo, fue una experiencia muy loca. La obra fue dirigida a distancia, por Zoom. Lo más sorprendente se daba cuando terminaban las funciones y se armaba una charla paralela para dialogar con el público, cada uno desde la pantalla de su computadora. Ese momento de encuentro virtual, de ver a cada uno de los espectadores en sus casas compartiendo el hecho teatral, es muy emocionante, reconfortante.

- Otro de los desafíos de la cuarentena fue tu participación en MasterChef Celebrity, ¿esperabas la increíble repercusión que iba a tener el reality y tu figura en las redes sociales?

Sabía que me metía en una cosa masiva. Traté de acompañar todo lo que se generó por el reality con mucho humor y agradecimiento a toda la gente que me manifestó su cariño y sus valores. Fue una experiencia muy grata.

- En varios episodios mencionaste tu conducta alimentaria más cercana al vegetarianismo. ¿Te resultó chocante manipular carne en los desafíos?

Nunca me hizo ruido porque en un momento de mi vida la consumí, salvo en las últimas décadas cuando decidí no alimentarme con carnes rojas y embutidos. La verdad es que no tengo una posición extremadamente rigurosa con respecto al vegetarianismo. Sí tengo una tendencia hacia la cocina saludable, en donde las carnes no tienen las mejores consecuencias en el organismo dada la forma en la que se producen, dañando el equilibrio ambiental. MasterChef Celebrity me pareció la oportunidad justa para señalar ante las cámaras este sistema de alimentación que tenemos que revisar.

- Yendo al plano íntimo, tu relación con Carola Reyna es una de las más estables del ambiente cultural argentino, ¿cómo la conociste?

Un poco que nos conocimos de toda la vida. Los dos actores, con muchos amigos en común, un día coincidimos en un trabajo y empezamos a conocernos mucho más de cerca. Eso derivo en el hermoso vínculo que tenemos desde hace tantos años.

- El encierro puede llevar a que los vínculos se vuelvan algo intensos, ¿es difícil reinventar el amor en cuarentena?

La vida de cualquier vínculo es intensa, convivir en pareja en este tiempo es un gran desafío. Por muchísimos motivos para mí y para Carola este tiempo ha sido muy ventajoso y lindo porque nos permitió acompañarnos más. Potenciamos la relación al animarnos a compartir desde la creatividad, el cuidado, la cocina, los juegos y el amor. Y eso es algo que celebro todos los días.

Episodios de La tierra habla

1- Lágrimas de aceite

2- Campaña cero

3- Sembradoras de vida

4- Chao

5- The Green Lie

6- Terra

7- Isla de plástico

8- Hija de la laguna

Funciones: lunes a las 22.30 horas, en Canal Encuentro. Repite: miércoles a las 7:30, jueves a las 14:30 y domingos a las 12:00.