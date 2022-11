Bones and All: revelan que come Timothée Chalamet en las escenas de canibalismo

Bones and All, la nueva película de Luca Guadagnino con Timothée Chalamet encarnando a un joven caníbal, arribará en las salas de cine argentinas el próximo 1 de diciembre.

Bones and All: cómo se hicieron las sangrientas escenas de Timothée Chalamet.

Bones and All (Hasta los Huesos), la nueva película de Timothée Chalamet en la que interpreta a un adolescente caníbal, verá la luz en cines argentinos el 1 de diciembre. El filme, en el que el actor vuelve a rodar con Luca Guadagnino, con quien ya trabajó en Call Me By Your Name, llamó poderosamente la atención por sus explícitas secuencias en las que el protagonista come carne humana. Ahora, otra de las estrellas del filme, aclaró qué es lo que realmente devora en esas polémicas y sangrientas escenas.

Taylor Russell, que encarna en Bones and All a Maren, la novia de Chalamet (Lee) y que es también caníbal, explicó en una entrevista a SlashFilm qué ingieren en las escenas en las que supuestamente comen carne humana. "De forma muy práctica, Luca dijo que estábamos comiendo jarabe de maíz. Pero sé que no era así, porque el increíble equipo de efectos y el que se encargaba de todo este tipo de cosas me dijeron que eran cerezas al marasquino, chocolate negro y gomitas Fruiit Roll-Ups", aseguró la actriz.

"Si eso te parece bien, genial. Si no, también lo entiendo. Pero era muy dulce (y más sabroso) que cualquier otra cosa que te puedas imaginar", comentó Russell, cuyo personaje viaja por Estados Unidos junto al de Chalamet en busca de su padre, al que nunca conoció. Basado en el libro homónimo de Camille DeAngelis, el filme se centrará en la particular relación de Lee y Maren, que viven al margen de la sociedad y deberán pasar por un sinfín de aventuras en el mencionado viaje por carretera.

El reparto protagonista de Bones and All lo completan Mark Rylance, Michael Stuhlbarg, André Holland, Jessica Harper, Chloë Sevigny, Francesca Scorsese y David Gordon Green, director de las tres últimas entregas de la saga Halloween. La banda sonora que acompañará a los dos protagonistas corre a cargo de los oscarizados Trent Reznor y Atticus Ross. La película, que fue estrenada en el Festival de Cine de Venecia celebrado en septiembre y que también tuvo su paso por la 37° edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, fue escrita por David Kajganich, quien ya trabajó con Guadagnino en su anterior proyecto, Suspiria, cinta que sucedió a Call me by Your Name en la filmografía del director italiano.