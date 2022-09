Blonde: 4 verdades y mentiras de la película de Netflix sobre Marilyn Monroe

Aunque muchos creen a rajatabla lo que cuenta la película, Blonde está llena de licencias, agrandamientos narrativos en pos del drama y una línea difusa entre la mentira y la verdad.

Netflix estrenó Blonde, el polémico filme de Andrew Dominik sobre Marilyn Monroe, y aunque muchos espectadores creyeron en la historia que se les mostró, la novela de Joyce Carol Oates en la que está basada la película no se priva de las licencias, agrandamientos narrativos en pos del drama y una línea difusa entre la mentira y la verdad, características que fueron replicadas en la trama. En este escenario de pocas certezas y muchos pasos en falso, un repaso por 4 hechos certeros o producto de la fabulación del director que yacen en el largometraje.

La figura del papá de Marilyn

Blonde retrata el deseo de Marilyn por conocer a su verdadero padre. Al comienzo de la película, la madre de Marilyn le muestra una foto de Clark Gable y le dice a la joven Norma Jean que él es su verdadero padre. Aunque esto podría parecer inventado, la realidad es que Marilyn Monroe en un momento pensó que Clark Gable era su padre, aunque no parece que llevara esta creencia tan lejos en la vida real como lo hace la actriz en la película.

Su relación poliamorosa

Al comienzo de Blonde, se insinúa que Marilyn tiene una relación poliamorosa con los actores Charles Chaplin Jr. y Edward G. Robinson Jr. Cuando se los ve juntos en público, el estudio le dice a Marilyn que deje de pasar tiempo con ellos y finalmente termina su relación. La novela de Joyce Carol Oates también hace referencia a este triángulo amoroso, pero no hay ninguna evidencia de que esta relación tuviera lugar en la vida real.

Era difícil trabajar con ella

La estrella es retratada como una persona con la que era difícil trabajar y que solía desatar su ira en el set. Aparentemente esto es cierto, y se rumorea que su actitud se debía al consumo de medicamentos. Monroe era conocida por llegar tarde al set y por no cooperar con el equipo. Estas especulaciones fueron confirmadas por Billy Wilder, que desveló lo complicado que fue trabajar con ella en Some Like it Like it Hot. "Yo la esperaba y me tragaba mi orgullo. Pero, si aparecía, cumplía y, aunque hiciéramos 80 tomas, la toma 81 era buena", llegó a decir el cineasta.

Los supuestos embarazos

Blonde afirma que Marilyn Monroe podría haber estado embarazada en más de una ocasión, además de haber sufrido varios abortos. No hay evidencia de que Monroe estuviera embarazada durante 1953 o que tuviera un aborto. Sin embargo, el embarazo y el aborto espontáneo de Monroe durante su matrimonio con el dramaturgo Arthur Miller sí tuvieron lugar.