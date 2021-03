Lo más alto de la moda llega al cine: cómo será House of Gucci, la película sobre el prestigioso matrimonio Gucci.

La pareja norteamericana integrada por la artista Lady Gaga y el actor Adam Driver filmó hoy en el lago de Como, en el norte de Italia, la película de Ridley Scott sobre el asesinato de Maurizio Gucci en 1995, una producción criticada por miembros de esa dinastía de la moda.

En la película House of Gucci, basada en el libro de Sara Gay Forden, Gaga concreta su segundo protagónico en cine (el primero fue Ha nacido una estrella, de 2019, con el que ganó el Oscar a la mejor canción original) y se pone en la piel de Patrizia Reggiani, la exmujer de Maurizio Gucci, interpretado por Driver, al que ordenó asesinar a tiros en 1995 en Milán, crimen por el que la viuda pasó 18 años en prisión.

Tras desembarcar en Roma hace un mes, la estrella pop y el actor de Girls estuvieron grabando en varios puntos de Milán, como las zonas aledañas de la Universidad Statale o la céntrica via Montenapoleone, el distrito de la alta costura y el lujo de la ciudad italiana.

Mientras tanto, desde la familia Gucci criticaron a la producción por no ponerse en contacto con ellos para crear la historia. "En la familia estamos seguros de que el film tendrá errores e imprecisiones que no tienen que ver con la verdad histórica", afirmó la escritora Patrizia Gucci, autora de la biografía de su familia en declaraciones a medios locales.

Y agregó, con indignación: "Por lo que sabemos, se realizará comprando los derechos de un libro de una periodista británica, un trabajo que consideramos absolutamente sin fundamento. Ni Ridley Scott ni nadie nos ha avisado y lo sentimos".

Por otro lado, en los últimos días se viralizaron fotografías de Jared Leto (Suicide Squad, Dallas Buyers Club) como el diseñador de moda Paolo Gucci. Irreconocible, el actor que hizo de El Guasón para DC luce con piel arrugada, canas en el pelo, además de una evidente calvicie. Todo sobre un traje de pana rosa. Las redes no tardaron en elogiar la transformación de la estrella que acostumbra a dejar todo en sus interpretaciones. El estreno de House of Gucci está previsto para el 26 de noviembre de este año, en caso de que la pandemia no frustre los planes de rodaje.