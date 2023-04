Al Pacino reveló cuál fue el rechazo más grande de su carrera: "No lo entendí"

El legendario Al Pacino habló de su casi participación en Star Wars y cómo terminó rechazando un papel luego sería uno de los personajes más icónicos creados por George Lucas.

Al Pacino, aclamado actor de películas como El Padrino, Perfume de mujer y Cruising reconoció que cuando estaba comenzando su carrera tomó la decisión de rechazar Star Wars. Concretamente, desde el estudio se le ofreció el papel de Han Solo, que finalmente recayó en el icónico Harrison Ford.

Según informó Variety, Al Pacino dio recientemente una charla en el centro cultural The 92nd Street Y, New York y allí reconoció que, a mediados de la década de los 70, cuando empezaba a despuntar como actor, recibió la propuesta de lo que más adelante se convertiría en una de las películas más importantes de la historia del cine. "Rechacé Star Wars, Cuando llegué por primera vez, yo era el chico nuevo en la oficina, y ya saben lo que pasa cuando te vuelves famoso por primera vez. Es como: 'Dáselo a Al'. Me habrían dado hasta el papel de la Reina Isabel", comentó el interprete, que por aquel entonces acababa de saltar a la fama por su papel de Michael Corleone.

"Me pasaron un quión llamado Star Wars. Me ofrecían muchísimo dinero. Pero no lo entendí. Lo leí.. Así que dije que no podía hacerlo. Le di una carrera a Harrison Ford", concluyó en la curiosa anécdota. Pese a mencionar que el trabajo estaba muy bien remunerado, Pacino no desveló exactamente cuánto dinero habría percibido en caso de aceptar. Ford tan solo cobró 10.000 dólares por hacer de Han Solo, una cantidad muy pequeña que se explica puesto que él no contaba con la fama y el reconocimiento de Pacino por aquel entonces El intérprete apenas tenia trabajos importantes, siendo los más destacados sus roles en American Graffiti del propio George Lucas, así como una aparición secundaria en La conversación, de Francis Ford Coppola.

Tras la negativa de Al Pacino a hacer del contrabandista, Ford logró el papel de Solo y consiguió llegar a lo más alto del panorama cinematográfico. Esto le valió nuevas ofertas mucho más generosas, como el inigualable aventurero Indiana Jones o la celebrada Blade Runner, entre otros muchos trabajos.

Con información de Europa Press.

Indiana Jones y el llamado del destino reveló su primer tailer y fecha de estreno

Indy volvió para decir adiós: Disney lanzó el primer trailer oficial de Indiana Jones y el llamado del destino, la épica nueva aventura con Harrison Ford encarnando al querido arqueólogo. A sus 80 años el legendario actor será dirigido por James Mangold, responsable de filmes como Logan o Contra lo imposible, en la película que llegará a los cines el 29 de junio del 2023.

"Echo de menos el desierto y también echo de menos el mar... Y echo de menos levantarme cada mañana preguntándome qué maravillosa aventura nos deparará el nuevo día". Con esta reflexión cargada de nostalgia, con la que Sallah, el personaje de John Rhys-Davies, interpela a su viejo amigo, el doctor Jones, arranca el tráiler. "Esos días son tiempo pasado", dice el profesor con rostro resignado ante el implacable paso del tiempo.

Además de Harrison Ford, Indiana Jones 5 estará también protagonizada por Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), que interpretará a Helena, la ahijada de Indiana, y Mads Mikkelsen (Hannibal) que dará vida al villano. Completan el reparto Boyd Holbrook (Narcos) como Klaber, el mencionado John Rhys-Davies (Indiana Jones y los cazadores del arca perdida) como Sallah, el viejo amigo del protagonista, y Thomas Kretschmann (King Kong), Shaunette Renée Wilson (Black Panther), Antonio Banderas (Dolor y gloria), Toby Jones (El topo) y Olivier Richters (Black Widow) en roles aún desconocidos.