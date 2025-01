Acción, suspenso y adrenalina: el mejor verano está en AXN.

Año nuevo, temporadas nuevas. Llega ese momento del año en que todo parece ir más lento, el trabajo baja el ritmo y las personas toman vacaciones, pero no para AXN. La señal especializada en la acción le hace honor a su tradición y no se toma descanso. Con una potente cartelera de novedades, el primer mes de 2025 no podría ser más emocionante.

Los fanáticos de las series dramáticas procedurales de crimen y acción van a tener para entretenerse a lo grande con las nuevas temporadas de cuatro series que no dejan a nadie indiferente. El martes 21 llegará la quinta temporada de S.W.A.T. y al día siguiente lo nuevo de un verdadero clásico, ya que NCIS estrena su entrega 22. El jueves 23 de enero el programa será doble, con el debut en continuado de la segunda temporada de Alert y la quinta de la franco-belga Bright Minds.

Uno a uno, los estrenos de AXN

S.W.A.T. - TEMPORADA 5 | ESTRENO MARTES 21 DE ENERO A LAS 22.05 HS

El martes 21 de enero a las 22.05 horas AXN presenta la quinta temporada de S.W.A.T., la serie que trajo a la actualidad la clásica producción policial de la década de los ’70 que sigue a una unidad del equipo táctico del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD). La temporada retoma desde el tremendo cliffhanger con el que terminó la temporada 4, cuando en el marco de las protestas antirraciales Daniel “Hondo” Harrelson (Shemar Moore) denunció públicamente la corrupción racial dentro del LAPD y eso le costó ser degradado de líder de escuadrón. Conformada por 22 episodios, la nueva temporada comienza con Hondo intentando congeniar la lealtad a sus orígenes y la lealtad a sus hermanos de azul. En busca de reflexionar sobre sus prioridades, viaja a un pueblo de México, aunque allí tampoco podrá eludir la acción. El resto del equipo se forma con David “Deacon” Kay (Jay Harrington), Christina Alonso (Lina Esco), Dominique Luca (Kenny Johnson), Victor Tan (David Lim) y Jim Street (Alex Russell). El responsable de la gestión de todas las unidades SWAT de la División Metro es el comandante Robert Hicks (Patrick St. Esprit), un alto funcionario del Departamento de Policía de Los Ángeles de la Oficina de Operaciones Especiales. Ahora que Hondo ya no está al frente de la operación, estos hombres y mujeres dedicados enfrentan un futuro incierto mientras se ponen en riesgo para proteger a su comunidad y salvar vidas.

S.W.A.T. - TEMPORADA 5. Créditos AXN.

CRIMINOLOGÍA NAVAL - TEMPORADA 22 | ESTRENO MIÉRCOLES 22 DE ENERO A LAS 22.05 HS. NCIS

Sin dudas una de las franquicias dramáticas de acción más emblemáticas de la TV estadounidense y mundial, estrena su temporada 22 el miércoles 22 de enero a las 22.05 horas. La aclamada serie creada por Donald P. Bellisario y Don McGill tiene una audiencia fiel de millones de espectadores que saben que no van a salir defraudados: con 10 nuevos capítulos, la nueva temporada demuestra una vez más por qué su combo de acción, suspenso y cuotas de humor la mantienen al aire a más de dos décadas de su estreno. Steven D. Binder, el showrunner de la serie que sigue los casos de un equipo de agentes federales del Servicio de Investigación Criminal Naval de la Marina de Estados Unidos en Washington D.C., avisó que la temporada 22 va a explorar algunas de las preguntas más importantes que quedaron abiertas en el final de la temporada 21.

Mientras que McGee (Sean Murray) se entrevista para el puesto de subdirector, Torres (Wilmer Valderrama) se involucra en una operación contra un cartel y Knight (Katrina Law) está en su nuevo rol en California, y Parker (Gary Cole) se encuentra solo en su escritorio. Pero las emociones no tardan en llegar cuando recibe una llamada de emergencia de Torres pidiendo ayuda, temiendo que su trabajo como encubierto haya sido expuesto. Sospechando que haya un topo en la fuerza, Parker vuela a California para investigar y se reúne con Knight para buscar a Torres y al jefe del cartel, conocido como “El Padre”.

ALERT - TEMPORADA 2 | ESTRENO JUEVES 23 DE ENERO A LAS 22.05 HS.

El jueves 23 de enero a las 22.05 horas, desembarca la segunda temporada de Alert: Missing Persons Unit, la serie que llevó más allá al subgénero del crime procedural con la historia de una Unidad de Personas Desaparecidas del Departamento de Policía de Filadelfia (MPU) y una dupla de protagonistas para la que cada caso es personal. Los detectives Jason Grant (encarnado por la estrella Scott Caan, quien además de ser el hijo del legendario James Caan es recordado por la serie Hawaii Five-0 y la franquicia de La gran estafa) y su exesposa Nikki Batista (Dania Ramirez) encaran cada capítulo una búsqueda contra reloj encontrar a una persona desaparecida.

Para ellos no es posible tomar distancia de su trabajo, pues su hjio Keith, de 11 años, fue abducido seis años atrás y desde entonces no habían vuelto a saber de él. El arco argumental de la primera temporada de Alert tuvo un triste desenlace cuando descubrieron que el chico que vivía bajo su techo y que decía ser un reaparecido Keith no era más que un impostor. Con una tercera temporada ya confirmada, la nueva tanda de 10 capítulos verá cómo el equipo explorará una amplia gama de casos que los llevará desde a adentrarse en el país amish hasta investigar las complejidades de la industria musical. Los nuevos episodios traen también algunas caras nuevas. Alisha Maria Ahamed se incorpora como Wayne Pascal, hacker que cumple arresto domiciliario; y Gil Bellows será el inspector Hollis Braun, el nuevo jefe de la división.

ALERT - TEMPORADA 2. Créditos AXN.

BRIGHT MINDS - TEMPORADA 5 | ESTRENO JUEVES 23 DE ENERO A LAS 22.55 HS.

Al término de Alert, a las 22.55 horas, será el turno para la quinta temporada de Bright Minds, la serie franco-belga que sigue a la dupla conformada por dos brillantes investigadoras de la policía de París, una de las cuales se encuentra dentro el espectro autista. A esta altura de la serie, Astrid (Sara Mortensen) y Raphaëlle (Lola Dewaere) están consolidadas como una pareja detectivesca en toda regla: las capacidades de memorización y análisis de la primera —aún a pesar de la dificultad que entraña convivir con Síndrome de Asperger— y la potencia de la segunda se complementan a la perfección frente a todo lo que tenga para ofrecerles el crimen de la Ciudad Luz.

BRIGHT MINDS - TEMPORADA 5. Créditos: AXN.

Los ocho episodios de la nueva temporada presentan una nueva serie de investigaciones que las hará trabajar en equipo con los servicios secretos, la persecución de un asesino profesional, el encuentro con los mormones, el mundo ecuestre, el último descendiente de una tribu azteca, un templo budista, un set de cine e incluso un criminal que se transforma durante la luna llena… Pero no todo es lo policial en esta ficción, pues también habrá mucha acción en el plano personal: Astrid deberá encarar una dura prueba emocional para impedir que su novio Tetsuo (Kengo Saito) se marche a Japón, y Raphaëlle deberá ver cómo logra gestionar su nueva relación con Nico (Benoit Michel) mientras está embarazada.