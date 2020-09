¡Y aún no estrenó su última historia!: Wes Anderson comenzará a rodar su próxima película en 2021 El prolífico director de joyas como "The Fantastic Mr Fox" (2009) y "The Grand Hotel Budapest" (2014), entre otras, no descansa pese a la pandemia.

25 de septiembre, 2020 | 21.04 Mientras espera para estrenar "The French Dispatch", Wes Anderson ya prepara su próximo largometraje. El estadounidense Wes Anderson planea filmar su próxima película en el segundo cuatrimestre del próximo año, mientras espera el estreno de su último filme, "The French Dispatch", aplazado en varias oportunidades debido a la pandemia. Impuesto a las Grandes Fortunas El sitio The Film Stage dio la información de que el proyecto forma parte de la productora Production Weekly desde hace aproximadamente dos semanas y el periodista italiano Gianmaria Tammaro afirmó en Twitter que la grabación tendrá lugar en Roma, indicó la agencia de noticias Europa Press. La compañía de Anderson, American Empirical Pictures, producirá la película junto con Indian Paintbrush y se espera que Searchlight Pictures se encargue de la distribución. MÁS INFO Series Historias Virales, una serie argentina atravesada por la pandemia "The Frenche Dispatch" ("La crónica francesa", en español) inicialmente iba a presentarse en el festival de Cannes en abril pasado. En principio, se iba a estrenar el 25 de septiembre, hasta que finalmente quedó aplazado indefinidamente. La historia sigue al equipo de un periódico europeo que decide lanzar una edición conmemorativa destacando sus tres mejores historias de la última década: un artista condenado a cadena perpetua, una manifestación estudiantil y un secuestro resuelto por un chef. La producción cuenta con un reparto plagado de estrellas como Benicio del Toro, Timothée Chalamet, Saoirse Ronan, Willem Dafoe, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand, Jeffrey Wright, Edward Norton, Bill Murray y Owen Wilson. TWITTER

E-MAIL

TELEGRAM

LINKEDIN EL DESTAPE RADIO EN VIVO ►