El anuncio fue dado en el museo de arte español Enrique Larreta.

“Los sonámbulos”, de Paula Hernández, obtuvo esta tarde el Premio Sur a la mejor película y, además, la representación local para pugnar por un Oscar, en una breve ceremonia organizada por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina en los jardines del porteño Museo Larreta.

La trama toma a tres generaciones que se reencuentran en una casona de campo para pasar allí las fiestas de fin de año, donde la abuela recibe a sus dos hijos quienes llegan acompañados por sus respectivas familias,uno de ellos, que tiene conflictos con su esposa, todos alrededor del destino de esa propiedad, y hechos que pondrán en tensión a todos.

El elenco está encabezado por Érica Rivas, Daniel Hendler, Marilú Marini, Luis Ziembrowski y Ornela D'Elía. El filme de Hernández, que acumulaba 14 nominaciones, obtuvo otros cuatro lauros, entre ellos el de mejor dirección.

Las nominaciones a los premios más importantes de Hollywood se darán a conocer el 15 de marzo de 2021, pero antes la Academia preseleccionará nueve películas de habla no inglesa. Si "Los sonámbulos" no figura en dicha lista, no entrará en la competencia. La ceremonia será el 25 de abril en el teatro Dolby y será transmitida, como todos los años, por TNT.

El largometraje de Paula Hernández buscará ser la octava historia argentina en estar nominada a los prestigiosos galardones. "La Tregua" (1974), "Camila" (1984), "La historia oficial" (1985), "Tango, no me dejes nunca" (1998), "El hijo de la novia" (2001), "El secreto de sus ojos" (2009) y "Relatos salvajes" (2014) fueron las que la antecedieron. Tanto en 1985 como en 2009, Argentina se alzó con el Óscar.

Además de la grata noticia, "Los sonámbulos" obtuvo el galardón como mejor película en los premios Sur. El filme de Hernández, que acumulaba 14 nominaciones, ratificó su posición al obtener otros cuatro lauros: el de mejor dirección, mejor música original (Pedro Onetto), mejor diseño de vestuario (Mónica Toschi) y mejor maquillaje y caracterización (Ángela Garacija).