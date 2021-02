#FreeBritney: el hashtag que recorrió el mundo se convertirá en documental.

El escándalo por la tutela legal de la artista del pop Britney Spears fue uno de los temas más comentados del 2020 y el alcance inesperado del movimiento en su apoyo, con la creación del hashtag #FreeBritney, logró instalarse en todas las redes sociales y sacudir al mundo. Tal fue el impacto generado que el New York Times, la cadena FX y la plataforma Hulu estrenarán el documental "Framing Britney Spears", que repasará la historia del evento de público conocimiento que causa desesperación en la autora de los hits "Sometimes" y "Baby One More Time", entre otros.

Cuando el abogado Samuel D. Ingham III, que representa a la reconocida cantante Britney Spears, presentó una petición de remoción de la tutela legal que tiene el padre de la artista, James Spears, desde 2008, tras la crisis nerviosa que sufrió entonces su hija, se desató un vendaval judicial que alcanzó relevancia y cobertura masiva. Según reportó el New York Times, ha declarado que su representada se "opone firmemente" a que su padre siga teniendo las potestades legales sobre su persona, lo que le permite total control sobre las propiedades de la cantante. Spears depende de su padre para ver a sus hijos, conducir, y hasta votar desde hace 11 años.

Luego de que Jamie Spears saliera a defenderse de las acusaciones de su hija con un comunicado en el que detalló que "intenta protegerla" y que "cuando un miembro de la familia necesita cuidado y protección especiales, las familias deben dar un paso al frente, como lo he hecho durante los últimos 12 años o más, para salvaguardar, proteger y seguir amando a Britney incondicionalmente”, las redes volvieron a la carga en apoyo de la artista de 39 años, que está sufriendo un calvario para lograr su independencia financiera.

Tan controversial es el caso que The New York Times y la cadena FX estrenarán este 5 de febrero el documental "Framing Britney Spears", para analizar lo perverso de la industria musical con esta figura que tuvo un éxito arrasador a muy corta edad. Con un archivo de entrevistas a personas que formaron parte de la carrera de la Princesa del Pop en sus primeros años de fama y otras que atestiguaron a su favor en la batalla legal, el documental propone discutir los recovecos de un escándalo que trascendió el plano mediático.

En sintonía con la señal FX el documental podrá verse en la plataforma Hulu. A continuación el adelanto de "Framing Britney Spears":