Una exposición con imágenes de Paris Hilton y Kate Moss evoca al cigarrillo como ícono

Aunque está prohibido fumar dentro de sus instalaciones como marca del reglamento del espacio -a tono con una época que ha extinguido esta práctica de casi todos los espacios públicos o de concurrencia masiva-, el Museo del Tabaco tiene su sede en Nueva York y acaba de inaugurar una muestra que reúne desde fotografías en blanco y negro donde se ve a figuras del espectáculo posando con un cigarrillo hasta un catálogo de ceniceros kitsch que circularon alguna vez como souvenirs de marcas comerciales.

Con una línea de tiempo y una instalación de video que periodizan la historia del cigarrillo, la flamante exposición que acaba de inaugurar el espacio neoyorquino está organizada a partir de hitos ligados a celebridades, como las imágenes que registran cuando la actriz Katherine Heigl presentó al mundo los cigarrillos electrónicos con el conductor David Letterman o las de Rita Ora y Dakota Johnson fumando en el baño de la gala del Metropolitan Museum (MET).

Con aires nostálgicos, esta arqueología de un ritual en extinción que sobrevive episódicamente, pero ya no como una práctica masiva incuestionable, hurga no solo en su impacto simbólico sino también en su materialidad, como se puede ver en el apartado "Artefactos para fumar" sorprendentemente bien conservados, incluido un catálogo de canje de puntos Marlboro sin usar de 1997, ceniceros antiguos de todo el mundo, procedentes de diferentes hoteles-casino desaparecidos en Las Vegas o restaurantes antiguos de Nueva York que se remontan a una época en la que fumar en interiores era la norma.

Los visitantes pueden examinar estos recuerdos cursis de fumadores, reliquias de una época en la que las marcas de cigarrillos se promocionaban con regalos gratuitos. Hay también un pequeño libro negro con la marca Virginia Slims de la década de 1980, donde una mujer cosmopolita podría llevar una lista de sus amantes.

La iniciativa de la muestra corrió por cuenta de Viviana Olen y Matt Harkins, quienes dirigen THNK1994 , una cuenta de Instagram y una serie de exhibiciones emergentes dedicadas a honrar el kitsch de las celebridades de la década de 2000. Este dúo ya montó espectáculos celebrando a Kim Cattrall, las Real Housewives o las gemelas Olsen, mientras que ahora su más reciente esfuerzo intenta capturar "momentos icónicos en la historia del tabaquismo".

"He estado obsesionado con fumar desde que era niño", contó Harkins al periódico The Guardian. "Había un sitio web que yo visitaba llamado smokesides.net, que ahora me doy cuenta de que era un sitio web fetiche, que simplemente publicaba todas las fotos que podías encontrar de una celebridad femenina fumando. Simplemente pensé que era la cosa más glamorosa que había visto en mi vida", relató.

Esta obsesión es la base de la exposición, que reviste como tributo a un hábito terrible pero cautivador. "Fumar mata", se lee en un cartel de la exposición. Los curadores se centran en las décadas de 1990 y 2010, cuando los paparazzi rara vez fotografiaban a "it girl" como Naomi Campbell, Kate Moss y Paris Hilton sin un cigarrillo en la mano.

¿No es la exposición y su actitud simplista ante los riesgos para la salud la que embellece un hábito mortal? En la muestra no se mencionan los 8 millones de personas que mueren cada año por fumar, pero una nota en el programa dice: "No empieces a fumar. Tampoco empieces a vapear. Pero si es demasiado tarde y ya estás aquí, entonces bienvenido".

En 2023 se ha producido un resurgimiento del consumo de tabaco por parte de las celebridades. La actriz Sarah Jessica Parker dio algunas caladas como Carrie Bradshaw en la nueva temporada de "And Just Like That", y su coprotagonista Sarita Choudhury dio varias caladas cuando interpretó a Seema, una agente inmobiliaria y fumadora empedernida.

"Hay algo tan genial y tan obsesionante con fumar que estás dispuesto a arriesgar tu salud para lucir genial", sostuvo Laura Collins, una artista de Chicago que pintó seis retratos en blanco y negro de celebridades como Britney Spears, Cher y Rihanna fumando que forman parte de esta muestra.

