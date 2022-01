A fin de mes cierra la librería Lorraine de la avenida Corrientes

Después de 60 años, la librería Lorraine, ubicada en avenida Corrientes 1513, en el centro porteño, confirmó hoy que bajará las persianas a fines de enero debido "a la caída de ventas y a un escenario complicado por la pandemia que no llegó a reactivar" pese a la vuelta de actividades en la zona.

Fundada en 1960, la librería debe su nombre al cine homónimo que estaba junto al primer local en el que funcionó y hoy se la puede visitar de lunes a viernes de 11 a 18.

Su encargada, Mirna Sirera, dijo a Télam que "hubo otros momentos de baja de ventas pero no como el actual, la actividad en la zona no volvió a ser la misma: hay muy pocos turistas y bajó la cantidad de gente que venía a trabajar a las oficinas. No hay plata en los bolsillos".

Sirera es la hija de la actual dueña, Cayetana Buscemi, y asegura que no ha tenido conversaciones con autoridades nacionales ni municipales, si bien destaca la implementación del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), del Gobierno nacional por algunos meses, y de la Noche de las Librerías, organizada por el Gobierno porteño, como una actividad "de concentración de público y ventas" que, sin embargo, "no logró hacer cerrar las cuentas" y, por eso, "la decisión de cierre persistió".

"Desde 1960 en la cultura", se puede leer en la Librería Lorraine, donde hoy los libros se ofrecen a 50 pesos o tres por 120; mientras que las novedades serán devueltas a las editoriales, explicó Sirera.

Si bien el local ubicado en la avenida Corrientes, entre Paraná y Montevideo, quedará vacío a fin de mes, los ejemplares que no se hayan vendido se pondrán a la venta a través de una página web creada especialmente.

Según una encuesta de la Cámara Argentina del Libro (CAL) de marzo de 2021, la caída de ventas fue generalizada y osciló del 26% al 50% y entre los cierres de los últimos tiempos están la emblemática Librería de las Luces, Mr. Hyde, las dos sucursales de A libro abierto; Los Argonautas de avenida de Mayo; Las mil y una hojas de Palermo, y Librería Waldhuter, ubicada en avenida Santa Fe 1685.

Con información de Télam