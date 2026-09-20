Batman Day, fin de semana de festejos

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Entre los festejos alrededor del mundo dedicado a Batman y a todo su universo, Ovni Press ofreció una jornada llena de cómics, arte y sorpresas para fans ayer en Club Serrano (Serrano 1551, Palermo). El evento abrió sus puertas a 19:00 horas y se extendió hasta la 01 de la mañana.

Durante el evento, se contó con la presencia de los reconocidos dibujantes argentinos a nivel internacional Ariel Olivetti, Salvador Sanz y Fico Ossio, quienes dibujaron en vivo. Además de intercambiar algunas palabras con los artistas, los fans pudieron acercarse para conseguir sus firmas. Los miembros del Batman Club, abierto el año pasado por Ovni Press, pudieron disfrutar de Meet and Greet exclusivo.

Entre lo más destacado, estuvo la presentación de Batman Hush 2, la segunda parte del famoso comic que salió a la venta el pasado viernes 18 de septiembre y el adelanto en vivo de todas las novedades que se vienen dedicado al murciélago dentro de la editorial.

Además de la posibilidad de participar de sorteos exclusivos durante todo el evento, quienes se ingresaron temprano, se pudieron llevar una “gift bag” exclusiva con regalos y merchandising especialmente dedicados al personaje.

Para cerrar la jornada, desde las 22 horas, los asistentes pudieron disfrutar de unos buenos tragos, además de bailar al ritmo de la música en vivo a cargo la Dj Narwen.

Algunas lecturas recomendadas para festejar el Batman Day

Batman: Hush 2 de los autores Jeph Loeb y Jim Lee

¡El regreso de Hush!

Hace años, Batman se enfrentó a uno de sus enemigos más despiadados, su amigo de la infancia Tommy Elliot, también conocido como Hush. Ahora, este sagaz rival ha regresado, y está decidido a destruir la vida del Caballero Oscuro de una vez por todas. Ambos han cambiado mucho desde entonces, pero su enemistad continúa siendo igual de intensa, y su guerra alcanzará a todos los jugadores en Gotham, tanto aliados como enemigos.

Incluye Batman #158-163, además de dos historias preludio y una galería de sensacional contenido extra. Recopila: Batman #158-163.

¿Ya leíste Hush, la historia original? También la podés conseguir en la página de la editorial y en comiquerías.

Batman: Año Uno Edición del artista, de los autores: David Mazzucchelli y Frank Miller.

Volvé a revivir el clásico reinicio del personaje, en una versión Deluxe de tapa dura que propone una experiencia única que incluye páginas de la icónica novela gráfica tal como las produjo David Mazzucchelli, además de una introducción del artista, material exclusivo y la historia completa en su versión final.

Batman: Absolute, de los autores Scott Snyderl Nick Dragotta y Frank Martin; volúmenes 1, 2 y 3.

Sin su fortuna, sin la cueva... ¡sigue siendo el caballero oscuro absoluto!

En esta nueva versión del personaje, Bruce Wayne nació sin nada. No es el heredero de un imperio comercial, sino el hijo de un profesor de escuela pública asesinado en un azaroso crimen en plena luz del día. El horroroso evento marcó su vida para siempre y lo llevó a convertirse en un nuevo tipo de Batman, uno con recursos limitados que debe valerse de su ingenio y sus músculos.

Cuando la ciudad esté al borde del colapso por la llegada de una red de criminales despiadados, Batman tendrá que demostrar qué significa el símbolo del murciélago para una ciudad que creyó perdida la esperanza.

El origen del Festejo del Dia de Batman

Tras su consolidación de Batman como el emblema indiscutido de los cómics, durante largos años se realizaron eventos conmemorativos organizados por fans y por la editorial DC cada 30 de marzo, fecha de su aparición, o el 24 de abril, el aniversario de la serie Batman Nro1.

No fue hasta 2014 cuando la editorial DC, dueña de los derechos del personaje, celebró de manera “más oficial” y por primera y única vez el Día de Batman el 23 de julio ya que ese año Batman cumplía 75. En ese entonces, la propuesta de la editorial fue hacer coincidir la fecha con la Comic Con de San Diego (Estados Unidos).

Dado que la celebración se consagró como todo un éxito, DC Comics canonizó la festividad en 2015 y fijó la fecha en el tercer sábado de cada mes de septiembre para hacerla coincidir con la salida de un nuevo ejemplar de sus cómics.

Así que no te olvides, cada año, el tercer sábado de cada septiembre, prepará tu mejor “batiseñal” y estate atento a los festejos organizados por Ovni Press.