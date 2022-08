Comenzó el montaje de la inédita mega muestra de Banksy que abre en la Rural el 30 de agosto

Mientras que puertas adentro de La Rural ya se trabaja a toda marcha en la construcción y pintura de los paneles y paredes que albergarán las obras, se confirmó que el 30 de agosto abrirá la muestra "¿Genius or Vandal?" (¿genio o vándalo?), dedicada al escurridizo, provocador y misterioso artista británico Banksy, la primera de su tipo en la Argentina.

La exposición -que ya se vio en Moscú, San Petersburgo, Madrid, Barcelona, Milán, Lisboa, Las Vegas, Nueva York, Bruselas, Hong Kong, Osaka y Tokio- busca acercar al público al controvertido universo artístico de uno de los creadores más influyentes de los últimos años, a través de 70 obras originales, cedidas en exclusiva por colecciones privadas internacionales, con su certificado de autenticidad (COA).

A menos de dos semanas de que abra sus puertas, crece la expectativa y la muestra cuenta de antemano con todos los condimentos para deslumbrar al público: el street art suele estar en las calles y no dentro de un espacio cerrado, pero además, nada menos que Banksy que está en boca de todos cada vez que crea una nueva obra, de manera sorpresiva durante las noches, y revela al día siguiente en sus redes. No se había visto antes en la Argentina y además, obras originales.

Una instalación multimedia en 360, envolvente, especialmente creada para esta muestra dará la bienvenida al visitante, desvelando pistas sobre el misterioso artista, destacando sus piezas más importantes y enmarcando su insólita trayectoria, no exenta de polémica.

Habrá óleos y esténciles sobre hormigón pero también videos y una experiencia de realidad virtual en la exhibición que buscará acercar al público argentino al héroe anónimo creador de obras cuyo valor se disparó durante la pandemia, de exhibiciones no permitidas y de gran exposición pública, gracias a la difusión en las redes sociales, donde posee cuenta propia @banksy.

Con la producción de Daniel Grinbank, la muestra -inédita en nuestro país, y en el mismo sitio donde se vio la inmersiva de Vincent van Gogh-, contará con una experiencia de realidad virtual que sumado a la instalación 360, está en sintonía con las exposiciones que están cambiando la forma de percibir y disfrutar del arte.

Escurridizo, provocador, misterioso; Banksy, el artista británico cuya identidad aún se desconoce, está considerado como uno de los principales exponentes del street art contemporáneo y sus obras, a menudo satíricas, abordan temas universales como la política, la cultura o la ética.

El aura de misterio que, por elección y por necesidad, se perpetúa cada vez que se menciona a Banksy, lo ha convertido en una figura mítica de nuestro tiempo. La guerra, la riqueza y la pobreza, los animales, la globalización, el consumismo, la política, el poder y el medio ambiente son algunos de los tópicos que el artista explora en sus creaciones, desde las trincheras del asfalto.

El recorrido abarcará una selección de obras únicas ejecutadas con diferentes técnicas: óleo o acrílico sobre lienzo, spray sobre lienzo y madera, serigrafías de edición limitada, esténciles sobre metal u hormigón, esculturas, instalaciones, vídeos, fotografías y una experiencia de realidad virtual (VR).

Se verá en la Argentina, por ejemplo, la famosa "Girl with balloon" (Niña con globo), la imagen de una niña soltando un globo con forma de corazón, que el artista primero pintó en numerosas paredes, hasta que en 2004, comenzó a hacer grabados para su venta.

Al ser subastada en octubre de 2018 por 1,3 millones de dólares, cambió su nombre a "Love is in the Bin" ("El amor está en la papelera") cuando intentó destruirse durante la venta. En aquel preciso momento, pasó a ser la primera obra de arte de la historia creada en directo en una subasta.

Otra, "Love is in the air", también conocida como "El lanzador de flores", es posiblemente una de las obras más conocidas de Banksy: un manifestante que está participando en una protesta callejera con la cara oculta por un pañuelo. A primera vista, parece que está lanzando un coctel Molotov, pero si miramos con mayor detenimiento, vemos que en realidad lo que tiene en sus manos es un ramo de flores.

"Parlamento involucionado" (2009), la pintura de grandes dimensiones donde representa la Cámara de los Comunes invadida por chimpancés, fue subastada en 2019 con un precio récord de 12,1 millones de dólares en Sotheby's, en medio del debate sobre el Brexit.

Entre las piezas que se podrán ver se incluye también a "Cristo con bolsas de comprar", una obra que se lanzó en 2004 con una edición de 82 copias y que, a pesar de que se convirtió en una imagen de culto, nunca se ha vuelto a imprimir ni reproducir.

También estará "NOLA" , la abreviatura de Nueva Orleans. En 2005, el huracán Katrina llegó a la ciudad estadounidense y la arrasó. En 2008, cuando el huracán Gustav se acercaba a Nueva Orleans, Banksy pintó quince grafitis en las calles de la ciudad en medio de la evacuación, en los que se reflejaba la incapacidad de la gente para enfrentarse a los desastres naturales.

Banksy (1974, Inglaterra) inició sus pasos en el movimiento grafitero de adolescente en su ciudad natal, Bristol, con el registro de su firma en trenes y calles en 1993 y poco después sus obras de stencil, plasmadas con plantillas y aerosol, ya estaban en todo el Reino Unido.

La muestra "Banksy Genius or Vandal?" se presenta en el pabellón Frers del predio de La Rural, avenida Santa Fe 4.363, desde el 30 de agosto al 16 de octubre.

Las entradas, a la venta en la web www.laruralticket.com.ar/event/banksy, tienen un valor de 3.000 pesos de martes a viernes. Los sábados, domingos y feriados: $3.500. Los menores de 12 años pagan $2.000 y los menores de 3 años no abonan entrada. Los lunes estará cerrado. Horarios: Martes a viernes de 14 a 21.30 y sábado, domingo y feriados de 10 a 21.30.

