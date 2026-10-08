“El balcón ilustrado”, presentación en la Feria Internacional del Libro de Rosario

{{{htmlAmp}}}

El balcón ilustrado, con dibujos y escritos del reconocido artista rosarino radicado desde hace más de dos décadas en Barcelona (España), se presentará el viernes 9 de octubre a las 19 horas, en el Entrepiso Espacio Abierto del Centro Cultural Fontanarrosa (San Martín 1080, Rosario) en el marco de la edición 2026 de la Feria del Libro Internacional de Rosario.

La Feria tendrá lugar entre el 8 y el 18 de octubre. Con una entrada gratuita que se obtiene con un QR en la página oficial, el evento contará 11 jornadas con mesas, presentaciones, homenajes, talleres y stands de librerías y editoriales locales y de todo el país.

La presentación organizada por Jajá Ediciones, Editorial Ross y la Librería El Cuco No Existe, contará con la participación del artista en comunicación directa y en vivo desde Barcelona. Acompañarán Patricia Dibert, Norma López, Luciana Mainelli y el músico rosarino Adrián Abonizio.

La obra, clasificada dentro del género de literatura y ficción, se compone 64 páginas en blanco y negro, en las que “el Tomi” despliega una serie de ilustraciones organizadas bajo una estructura de narración escrita con tintes humorísticos. La publicación cuenta con un prólogo de Juan Saturain y con unas palabras introductorias del mismo Müller.

El libro cobró cierta repercusión y reconocimiento, luego de que la propia Cristina Fernández de Kirchner le enviara un mensaje de agradecimiento al autor, en la que hizo hincapié particularmente en una ilustración donde Batman y Superman, quienes miran fijamente hacia el interior del balcón.

¿De qué se trata El Balcón Ilustrado?

Con ilustraciones caricaturescas en lápiz de grafito, la obra toma como referencia visual, estética y narrativa el balcón del departamento de Cristina Fernández de Kirchner, donde cumple una prisión domiciliaria injusta. ubicado en la calle San José 1111 en Buenos Aires. Se trata de un libro que recopila los dibujos que de manera diaria el artista comenzó a realizar con la expresidenta de la nación comenzó a cumplir se prisión domiciliaria.

Desde la primera página a la final, Müller nos presenta una serie de personajes que desfilan y se acercan al balcón para dialogar metafóricamente con Cristina y de manera, más directa y explícita con la realidad política distópica que vivimos en la actualidad en nuestro país: todo desde una perspectiva que apela al humor muy cuidado y a la reflexión política.

Como adelantamos más arriba, a lo largo del libro aparecen irónicamente personajes tan icónicos como ficticios como Superman y Batman, como también muchos muy reales del presente y de la historia reciente de nuestro país, sea de una manera positiva o negativa según quien recorra y lea el libro.

En su balcón, Cristina se vinculará alegóricamente con Evita, Perón, Néstor Kirchner y el Che Guevara para construir lazos políticos e históricos idílicos que promueven una libertad de pensamiento que la libera más allá de ese balcón que hoy se ve impedida de atravesar.

Desde una perspectiva más crítica, a lo largo de las páginas, Cristina también se cruzará distópicamente con personajes muy actuales que jamás la visitarían por encontrarse en la vereda de enfrente desde lo político, sea el mismo Milei, funcionarios del gobierno actual o aquellos periodistas que más bien hoy se expresan como voceros o secuaces del gobierno de turno.

El artista le otorga también un espacio también al reino animal: por un lado, a través de esos “dinosaurios que van a desaparecer” según Charly García, y por otro, a través de Conan, ese perro fantasma del que no tenemos seguridad alguna de que exista en la actualidad y sea la mascota del presidente.

Para desplegar todo su arte, Müller opta por trazos técnicos detallados y una ejecución estética definida con una pertinente coherencia estilística. El uso de la técnica del grafito sobre el papel en blanco consigue construir personajes caricaturescos y voluminosos en entornos localizados siempre en el balcón, el cual nunca pierde el protagonismo; todo, desde una perspectiva cotidiana, en la que cada día Cristina es visitada por la extensa galería de personajes que propone el artista.

¿Quién es “el Tomi" Müller?

Nacido en Rosario, y actualmente reside en Barcelona, España. Müller es referente ineludible del humor gráfico argentino. Es artista plástico, escritor amanuense, poeta, historietista, guionista, ilustrador, diseñador gráfico y creativo publicitario.

“El Tomi” ha trabajado en varios medios gráficos nacionales e internacionales y ha expuesto su obra en salas de Argentina, Brasil, España y Francia. Algunos de sus libros publicados son: El desmitificador (La Cúpula), Abrir puertas y Los derechos del niño (Ikusager), Polenta con pajaritos (Colihue), Dibujitos avivados y Tangozando (Doedytores). El desmitificador argentino y otras historietas eróticas (Colección Continuará) e Interior Noche (Ediciones de la Flor).

Un poco sobre Jajá Ediciones

Según la cuenta de Instagram del sello, Jajá Ediciones es una editorial especializada en libros en torno al humor, la comicidad y la risa.

Según nos comentó Luciana Mainelli, directora del sello, desde Jajá se plantean tres líneas editoriales. Una, que aborda todo lo relacionado con los engranajes y mecanismos de la risa y del humor. Otra, que incluye libros de ficción atravesados por el humor, acompañados de formatos, epílogos, prólogos, colofón, etc., que llamen a la risa. Por último, una colección para abordar temas difíciles de la cotidianeidad desde el humor, como, por ejemplo, la muerte. Para su editorial, Mainelli dice que concibe al humor “como algo transversal de múltiples disciplinas y ramas del conocimiento”.

Tal como nos comentó la editora, la editorial inició con El Balcón Ilustrado, pero se viene mucho más. Por lo pronto, según nos adelantó, entre otras publicaciones, se viene un libro escrito por un excombatiente de Malvinas en el que se abordará la guerra “desde el respeto, pero también a partir de hechos humorísticos”.