La verdad detrás de Rush: la película que recopila el paso de Niki Lauda por la Fórmula 1

Niki Lauda y James Hunt fueron grandes amigos en la F1.

La Fórmula 1 ha tenido importantes figuras en su historia, campeones que fueron capaces de dominar la competencia por varios años o, al menos, mantenerse siempre como posibles candidatos al título. Uno de ellos fue Niki Lauda, el austriaco que debutó en 1971 con March Racing y que llevó a la gloria a Ferrari en 1975 y 1977 y estuvo a punto de hacerlo en 1976, año en que fue derrotado por James Hunt de McLaren, escudería en la consiguió su tercer título en 1984.

De hecho, la temporada de 1976 es una de las más recordadas por los fanáticos de la F1 que tuvieron la dicha de vivirla, dado que tuvo todos los condimentos que hicieron a la rivalidad entre Niki Lauda y James Hunt. Tanto es así que incluso se hizo una película sobre esa competencia, Rush, la cual fue estrenada en 2013 y fue considerada una obra maestra al retratar aquellos cruces entre los dos campeones de la Fórmula 1.

Ahora bien, a pesar de lo aclamada que fue la película, lo cierto es que tiene tanto sus aciertos como sus errores en la interpretación de la historia real. Si bien rescata de buena manera la falta de apoyo que tuvo Niki Lauda por parte de su padre, su pedido de que no se corra el GP de Alemania ese año, las carreras que se perdió tras el accidente que le quemó parte del rostro o su abandono en la última fecha, también se ha ficcionado de más para favorecer al guion.

Para comenzar, Rush arranca con la supuesta victoria del británico sobre el austriaco en Fórmula 3 en el circuito de Crystal Palace, pero Niki Lauda no estuvo en esa carrera y James Hunt ni siquiera pudo terminarla. No es el único dato falso de este estilo, dado que el film muestra que el de Ferrari ganó el GP de España 1976 tras la descalificación de su rival, pero no cuenta que la F1 le restituyó la victoria al inglés luego del reclamo de McLaren.

Uno de los momentos claves, tanto de aquella temporada como de la película, es el del accidente de Niki Lauda en Alemania, el cual fue dramatizado de más por el director Ron Howard. Y es que la mujer del austriaco nunca le pidió que abandone el automovilismo. Por último, tampoco es cierto que las cosas hayan quedado ásperas entre los dos pilotos luego de aquella definición de campeonato, dado que ambos se hicieron muy amigos dentro del paddock y compartieron pistas en la F1 por tres años hasta el retiro de James Hunt en 1979.

Niki Lauda falleció el 20 de mayo de 2019 a los 70 años.

Semana de carrera en la Fórmula 1

