Más de 20 galerías en la primer feria que busca difundir la diversidad artística bonaerense

(por Diana López Gijsberts).- Con exposiciones de pinturas, esculturas, instalaciones y videoarte de más de veinte galerías bonaerenses y de otras distritos comenzó hoy la Primera Feria de Arte Contemporáneo de la provincia de Buenos Aires, en el Teatro Argentino de La Plata, para difundir la diversidad de las artes visuales locales y fortalecer un espacio para su comercialización.

Se trata de la Feria "Plateada" que, desde hoy y hasta el domingo 30 de abril, organiza el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, a través del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti, y la galería NN, en el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino, en calle 51 entre 9 y 10, con entrada libre y gratuita.

Participan en ella más de 20 galerías de la provincia de Buenos Aires, de Rosario, Córdoba, Mendoza y Ciudad de Buenos Aires, seis editoriales especializadas en arte visual y además se realizarán conversatorios, un taller de dibujo para los visitantes y un cierre musical el domingo, a cargo de Santiago Motorizado.

Durante la Primera Feria de Arte Contemporáneo bonaerense, que podrá recorrerse de 14 a 20, se presentará además el Catálogo Razonado del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti.

"El eje de esta primera feria tiene que ver con la historia del arte de la provincia de Buenos Aires y la diversidad de la provincia en términos de arte", explicó a Télam Federico Ruvituso, director del Museo Provincial de Bellas Artes de La Plata.

El objetivo "es apostar a otras formas de dinamización cultural y en ese sentido la Feria es una apuesta a otras formas de dinamización cultural y comercial", agregó.

Ruvituso sigue así uno de los principios rectores fijados por Emilio Pettoruti, director del Museo de Bellas Artes de 1930 a 1947, que buscaba que el museo fuera abierto, dinámico y de expansión territorial con muestras itinerantes, salas temáticas y la puesta en valor de artistas bonaerenses.

"Se hizo una convocatoria a galeristas, no a artistas autorrepresentados y se pudo crear una propuesta mas dinámica, donde cada una de ellas presenta proyectos curatoriales con instalaciones, pinturas, grabados, dibujo, escultura, toda forma de arte contemporáneo actual", añadió y señaló que "cada galería tiene la misma porción de pared y espacio para presentar sus obras".

Además, destacó que mañana "cumple 101 el Museo de Bellas Artes y para esta celebración en el foyer del primer piso del Teatro Argentino se va a presentar el Catálogo Razonado de la institución, un libro central para su memoria con las primeras obras y la historia del inicio de esta colaboración entre Estado, artistas, gestores y coleccionistas".

"El Catálogo tendrá las primeras 50 obras que ingresaron en 1922, las primeras adquisiciones del Museo, analizadas una por una en todas sus dimensiones", contó entusiasta.

Explicó que "como en toda feria, además de público general, artistas y gestores, asisten coleccionistas y se alienta la compra de arte bonaerense en el marco el coleccionismo argentina. Vendrán muchos coleccionistas importantes a comprar en Plateada".

La feria celebra "la diversidad y heterogeneidad de cada galería" como expositora del arte contemporáneo bonaerense, indicó Ruvituso y aseguró que "la idea es que eso tan distinto se vea todo junto en un mismo lugar y se pueda presentar e identificar como lugar de producción y consumo".

Facundo Belén junto a Virginia Martin integran la galería platense NN, una de las organizadoras de esta primera Feria y explicó a esta agencia que "las artes visuales bonaerenses no tenían un lugar que los condense y legitime vinculado a la venta de obra y la difusión de artistas".

"Hay lugares de legitimación como museos y espacios institucionales pero estaba trunca la pata de intentar ampliar el sistema de venta", remarcó Belén y agregó que "el contenido interesante de las artes visuales bonaerenses, que es enorme, nos impulsó a pensar que era una deuda una feria de arte contemporáneo y ese es el leit motiv de la feria: la presencia y difusión de artistas".

Belén considera que "no es lo mismo La Plata que Coronel Suárez: cada uno tiene características distintas y otros diálogos con sus comunidades, es bien diverso el arte visual en toda la provincia y no teníamos, como Rosario, Córdoba o Ciudad de Buenos Aires una feria anual de venta de arte contemporáneo".

"Elegimos el nombre de Plateada porque identifica por un lado a la capital de la provincia de Buenos Aires, La Plata, que es el lugar donde se gesta esta concentración de proyectos y porque nos pareció que el nombre implica un color, un brillo, una cuestión relacionada al arte y al valor. Nos pareció un juego divertido", explicó.

Y contó que "en esta primera feria habrá un arte contemporáneo emergente, no es un contenido vinculado sólo a la pintura. A nivel soporte hay pintura, escultura, fotografía, videos, perfomance, e incluímos seis proyectos editoriales, porque el sistema de arte visual se dinamiza y se articula a partir de publicaciones que se hacen y es una forma de acercarle al público visitante que no puedan o no tengan interés de llevar una obra se pueden llevar publicación de menor valor montenario pero de valor formativo".

Las editoriales presentes en "Plateada" son Morpurgo (La Plata), Ediciones Afines (La Plata), Papel Cosido (Universidad Nacional de La Plata), Ivan Rosado (Santa Fe), El Flasherito (CABA), Segunda Época (CABA). .

"Flasherito es una revista diario que dentro del circuito de las artes visuales es referencia, regala sus números y suma un montón que te puedas llevar algo de la Feria", apuntó.

Durante la Feria, añadió, habrá tres momentos performáticos: uno de ellos estará a cargo de Caos, "un proyecto lindo y especial que tiene la característica de integrar varias comunidades del barrio, como los externados y externadas del Hospital Neuropsiquiátrico de Melchor Romero".

"Es una situación performática sin horario, se activa y desactiva en el espacio", precisó y agregó que el domingo "habrá una perfomance a cargo de Inés Efrón, vinculada a la lectura de las fotos de perfil de whatsapp, con toda una técnica de análisis respecto a esa imagen que cada quien pone en el whatsapp".

Belén confió que esta Feria "permitirá ir creciendo en el campo local del coleccionismo" y agregó que habrá "varios conversatorios y charlas entre coleccionistas para ir generando un nuevo campo en la ciudad de La Plata, contagiando gente y explicando qué significa comprar arte contemporáneo emergente, despejar prejuicios de que es difícil, de que los precios son caros incomprables, sino todo lo contrario".

"La idea es que esta Feria ayude a generar y difundir y hacer crecer el coleccionismo en el ámbito territorial y bonaerense", sostuvo.

En esta primera Feria están presentes las galerías de arte de La Plata Ramos Generales, NN, Cocomiel, Montón, Pivot, Botánica, Vincent, Caos y Cösmiko.

De la Provincia de Buenos Aires estarán presentes las galerías Ruda (Necochea), Isidoro (Coronel Suárez), Arte Cueto (Mercedes), Mapa Espacio de Arte (Las Flores), Le Putit (Mar del Plata), Ministerio de Arte (Tandil), Cálamo (San Nicolás) y Sindicato Universal de la Amistad (Necochea).

También participan galerías de otros puntos del país como Estudio G (Rosario), Sasha D (Córdoba), El Dije (CABA), Moria (CABA), Satélite (Córdoba)y Valerie (Mendoza/CABA).

Con información de Télam