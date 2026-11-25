Qué hay detrás de qule.ar, la nueva app de citas que propone una alternativa a Grindr.

Un tuit escrito casi en broma terminó por darle forma a un proyecto que Gabriel Alabí no imaginaba. A sus 33 años, decidió crear qule.ar, una plataforma gratuita para conocer personas que nació de sus propias experiencias en las aplicaciones de citas gays. "Tengo Grindr, Scruff y también uso Bumble. Las habito a casi todas. Ese mismo hecho de ser habitué me hizo pensar la aplicación que más me gustaría a mí", remarcó en una entrevista con El Destape, donde habla de la frustración que pueden generar estos espacios virtuales y explicó por qué busca que su propuesta también sea un espacio para hacer amigos y sentirse acompañado.

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¿Qué te llevó a crear una app de citas?

- Todo empezó con una noticia sobre Grindr, que empezó a tener planes y suscripciones mucho más caras. En general, muchas de las aplicaciones de levante entre hombres gays se fueron haciendo más restrictivas, propias de una sociedad capitalista. Entonces tiré un tuit: "Che, podría armar una página gratis en un rato. Tírenme un nombre, si les parece". Lo pensé como un chiste, para ver si prendía, pero la gente se empezó a copar, a tirar nombres e interactuar.

Se hizo un torneíto con los nombres y ganó qule.ar por mucho. Después armé un pequeño prototipo y otro chico me ayudó con el logo: me sugirió que fuera un mate con forma de culo. Me pareció bárbaro, lo modifiqué también y, a partir de eso, desplegamos la página. Empezó a crecer y no paró. Fue una cosa que nació de Twitter.

¿Sos programador?

- Me recibí de abogado en 2018 y en 2020 empecé a programar. Desde que empecé siempre tuve facilidad para armar páginas y proyectos, pero este fue el único que realmente pegó porque nació de la comunidad.

Gabriel Alabí, creador de la app qule.ar, una alternativa gay argentina frente a Grindr (Crédito: gentileza Gabriel Alabí).

¿Qué encuentra una persona cuando entra a qule.ar?

- Para empezar no es una aplicación que buscás en una App Store o en Play Store: la buscás en el navegador. Es una página web que podés agregar a inicio y te queda anclada. Cuando entrás, te registrás de manera común o a través de Google y te pide los datos que quieras compartir: fotos, descripción de roles, edad y qué es lo que te gusta. También podés hacer varios álbumes, colecciones de fotos y videos que decidís mandar a otras personas por una cierta cantidad de tiempo.

¿Cómo funciona la búsqueda de otros usuarios?

- Una vez que tenés tu perfil, entrás a una grilla con los usuarios ordenados por cercanía. Una cosa que tiene la aplicación es que no te muestra una distancia más precisa que 500 metros y no te dice si una persona está a 100 o 200 metros. También podés filtrar y hablar con gente más lejos o más cerca, y ver quién está en línea.

Logo de la app de citas y encuentros qule.ar.

Una de las características que llaman la atención son los grupos. ¿Cómo funcionan?

- Hay un grupo general de la aplicación, donde están todos los usuarios, y después los grupos particulares que puede crear cada usuario. Están ordenados por cantidad de miembros. Hay grupos de gamers y de BDSM, que son de los más grandes, pero también de provincias y de otros países: Jujuy, Tucumán, México o Chile. Se van armando comunidades y la gente entra y puede chatear. A veces lo que uno busca más que culear es conectar. Creo que son dos deseos que vienen muy juntos.

Además, tiene un sistema antispam: cada usuario puede mandar dos mensajes cada dos minutos, para que nadie sature el chat. Lo primero que pensé cuando hice la aplicación fue: "No va a estar nadie; por lo menos, que esté el chat general donde todos puedan charlar con alguien". Después creció mucho y quizás hay gente que ni entra a los grupos, pero siempre está moviéndose y genera una comunidad.

¿Qué fue lo más curioso o extravagante que viste en los grupos?

- Hay de todo. Vi un grupo que me llamó mucho la atención que era de intercambio de ropa interior: llevarle a alguien tu ropa interior usada y que otro te dé la suya.

¿Buscabas que la plataforma potenciara otras formas de vincularse, además del encuentro sexual?

- Sí. Más allá de que hay un deseo corporal, un deseo de culear, está bueno que la gente conecte. Creo que esa es una de las cuestiones principales que uno busca en las redes sociales. Hay gente que entra a charlar sobre literatura o cine. Hay comunidades de muchas cosas. Yo, con mis 33 años, viví toda la época del Latin Chat y de las comunidades que se armaban alrededor de los chats. Un poco esa nostalgia me llevó a crear esa funcionalidad.

¿Cuántas personas se registraron desde el lanzamiento?

- Actualmente hay, aproximadamente, 21 mil usuarios que crearon una cuenta. En tres días, una locura, y siguen apareciendo usuarios nuevos.

Algunos de los grupos disponibles en qule.ar.

¿Se acercó alguna marca para trabajar con la app?

- Por ahora no hubo acercamientos de marcas ni de nadie para buscar algún tipo de relación. Supongo que por el mismo nombre de la app puede ser un poco complicado para relacionarlo con una marca... una de preservativos quizás estaría bien.

¿Tuvieron algún problema de seguridad desde el lanzamiento?

- Tenía otros proyectos en una plataforma llamada Vercel, entre ellos la página del estudio jurídico de mi hermano. Los atacaron con bots y dieron de baja todos mis proyectos de ahí, porque se usó todo el acceso disponible. Fue un ataque a esos otros proyectos, no a qule.ar específicamente. Por suerte, no fue muy exitoso.

¿Quiénes trabajan en el desarrollo de la plataforma?

- La idea es que sea de código abierto: cualquiera puede entrar a ver cómo está desarrollado y colaborar. Cuando empezó la aplicación, mucha gente me decía que quería participar. Cualquier desarrollador que lea la nota y tenga interés puede sumarse. Han sido tres días de mucho laburo, pero hay muchos colaboradores. El principal es Axel Portillo, que estuvo desde el primer día, y hay varias personas más.

El lado B de las apps de citas y una alternativa anti sistema: "Suspendí un grupo de gays de derecha"

Cuando desarrollaste la plataforma, ¿pensaste en políticas de cuidado para quienes la usan?

- La principal cuestión y el gran peligro que pensé fue el de los menores: cómo cuidamos que no se llene de menores, porque es un tema grave. Y por eso desarrollamos un sistema que detecta automáticamente y estamos todo el tiempo reportando perfiles. Yo también modero la app y, aunque alguien parezca un poco más grande, si a mí me genera dudas lo suspendo.

Después, la cuestión de cómo se siente la gente frente al rechazo es algo delicado, porque la aplicación va a seguir replicando cosas que pasan en el mundo. Va a seguir habiendo gente que sienta el rechazo, pero por lo menos se amplía un poco el margen de personas cercanas que podés ver.

¿Hay una mirada política o ideológica detrás del proyecto?

- En un momento armaron un grupo de gays de derecha. Vi que había 30 o 40 personas y lo suspendí. Después lo comenté en Twitter y se hizo una gran cosa. La esencia de cómo se desarrolló la aplicación -de código abierto, colaborativa y gratuita- le da una impronta ideológica. Hay una cuestión progresista, peronista y una cosmovisión del mundo que, para mí, no coincide con la de un trolo de derecha.

Siento que a veces hay gente que aprovecha espacios construidos desde el progresismo y la izquierda y termina impulsando una visión que va en contra de esas ideas. Todo el planteo de la página está atravesado ideológicamente.

"Crearon un grupo de gays de derecha y lo suspendí": la historia de qule.ar, la nueva app de citas que nació de una broma en Twitter (Crédito:.gentileza Gabriel Alabí).

¿Cómo fue tu propia experiencia con las aplicaciones de citas?

- Tengo novio y lo conocí por Grindr. Uso aplicaciones desde hace mucho tiempo. A veces generan mucha frustración por los anuncios y porque te permiten ver una cantidad muy limitada de personas.

También me pasa que quizás me pregunto si no me están respondiendo porque no soy digno, porque estoy gordo o por donde vivo. A veces uno está en las aplicaciones y entra en un loop de decir: "Necesito que alguien me dé bola". Y pasa mucho tiempo ahí. Eso ha sido frustrante.

¿Ya recibiste historias de personas que hayan podido conectar a través de qule.ar?

- Un chico de Mendoza me contó que, en general, no cogía por aplicaciones como Grindr porque no le aparecían los perfiles. A partir de usar qule.ar y poder ver más perfiles de su provincia, pudo conectar y chatear con gente más afín a él o que le atraía más.

Oficialmente hay gente culeando por qule.ar...

- (Se ríe) ¡Por suerte sí!

¿Qué expectativas tenés ahora que la idea creció tanto?

- Para mí, lo que está bueno de la aplicación y lo que me gustaba en particular era la idea de que la gente se sienta acompañada. No pienso en hacerme rico: quiero que la aplicación crezca, que tenga más usuarios y que la misma gente proponga cómo hacerla crecer. Me gustaría encontrar una manera de que sea sustentable, que siga siendo gratis y que crezca. Que llegue a todos los países y que cada vez la hagamos más comunitaria.