Tras la controversia por sospechas de cancelación, finalmente publican los ensayos de Mailer

La editorial Skyhorse Publishing publicará finalmente la colección de ensayos políticos de Norman Mailer, cuya edición estaba prevista para conmemorar el centenario del nacimiento del escritor, en 2023, y se convirtió en objeto de una controversia que derivó en sospechas de cancelación, cuando el sello Penguin Random House fue acusado de desistir de su publicación a partir de las quejas de un editor sobre cómo el autor se refería a los afroamericanos en el ensayo "The White Negro" (1957).

La noticia fue confirmada por el medio The Ankler y Andrew Wylie, cuya agencia literaria representa a los herederos de Mailer, quien dijo, según el diario ABC, que este sello editará el libro y que Random House ha renunciado a las tarifas de reimpresión.

La editorial Skyhorse Publishing ya ha publicado obras retiradas de la venta como las memorias de Woody Allen, "Apropos of Nothing", y una biografía de Philip Roth escrita por Blake Bailey tras las acusaciones de agresión sexual contra este autor, que lo negó todo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El agente también aclaró que aún no se habían determinado detalles como el contenido del libro, el título y la fecha de publicación.

Skyhorse es una editorial independiente que ganó renombre al contratar autores como Allen, Bailey, Garrison Keillor y otros de los que la industria principal se ha distanciado.

En sus declaraciones, Andrew Wylie también cuestionó al medio The Ankler diciendo que Random House solo había tomado una "decisión editorial": "Realmente, no hay ningún problema aquí", enfatizó. Mientras tanto muchos libros del autor de "Los hombres duros no bailan" siguen estando disponibles a través de Random House.

Un representante de la editorial dijo que "es incorrecto que Random House haya cancelado un próximo libro de ensayos de Norman Mailer".

"No teníamos esta colección bajo contrato. Random House continúa publicando gran parte de la lista de fondos de Norman Mailer", agregó.

El ensayo que fue cuestionado ahonda en el mundo del jipismo, en su filosofía, en su lenguaje, en sus actos y llama a rechazar la conformidad y apelar a los "imperativos rebeldes del yo". El 'White Negro' del título hace referencia a un 'hipster' de la década de 1950 que vive para la gratificación inmediata.

Norman Mailer (1923-2007) es autor de novelas magistrales como "Los desnudos y los muertos" y "Los hombres duros no bailan" y de crónicas como "Los ejércitos de la noche", por la que ganó el Premio Pulitzer y National Book Award, o "El negro blanco" entre otras.

El poeta, ensayista, dramaturgo y novelista fue una figura central en el panorama cultural estadounidense, ganó dos veces el premio Pulitzer y junto a Truman Capote y Tom Wolfe fue uno de los creadores de lo que fue el "nuevo periodismo".

Con información de Télam