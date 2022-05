Rep: "Dibujar es un acto muy íntimo. Vuelvo a ser niño como un juego"

El ilustrador Miguel Rep y el periodista Tomás Eliaschev conversaron hoy en la Feria del Libro sobre la ilustración y su recorrido profesional, y el dibujante destacó que "la historia del arte es la historia del ser humano".

En el stand del Banco Nación, Rep está realizando un mural urbano de la Plaza de Mayo con el Banco Central de fondo: "Yo le meto mucho a los murales y cuando hay público es diferente y tengo una pelea con mi concentración. En los murales con público hay cosas que no te salen como lo habías soñado", reflexionó el ilustrador.

"Dibujar es un acto muy íntimo. Vuelvo a ser niño como un juego, un juego solitario", dijo Rep y habló sobre sus primeros recuerdos asociados al dibujo: "No sé cuándo empezó todo. Siempre dibujé. Y un día publiqué, a los 14 años y ahí no dudé más. Fue un cierto salto a la adultez, y de pronto te transformás en un laburante del dibujo. En general los laburantes del periodismo, más que los de la plástica, son más libres".

Sobre "Diego Nacido para Molestar", el libro que publicó el año pasado por Planeta, el ilustrador dijo que "cada dibujo está pensado para que se entienda que es Maradona" y expresó: "Diego generó belleza con el fútbol. Belleza de equipo y coreográfica".

Sobre el título del libro explicó que con "Diego o Evita corrés riesgos caros y tienen un poder que molesta que no es lo mismo que el del humorista, porque es más angelical y de bajo alcance. Me gusta la molestia y reconozco que en ellos va más al hueso, como le pasaba a Néstor, Hebe (Bonafini), El 'Che' Guevara, que molestan al sistema. Diego es belleza".

En otro tramo de la charla conversaron sobre "Manos Libres", la columna que publica en Télam. "Una materia que me atrae mucho es la historia del arte, que es de lo que más sé. Justo estoy preparando para la semana que viene la columna sobre la historia de 'El Guernica' de Picasso, se cumplen 86 años del cuadro y del bombardeo. Es un cuadro de una escena simbolista, esas son las cosas que más me gustan contar, cuando se mezcla el arte con lo político. Para mí la historia del arte es la historia del ser humano, la verdadera historia del inconsciente", graficó.

Rep también habló de su trabajo en la revista Record, una editorial de historietas en la que comenzó a trabajar a los 13 años (1975) y donde aprendió el oficio gráfico. "Ahí conocí a Pratt, a Oesterheld, detenido-desaparecido. Y un día dejó de venir porque lo chuparon, a él y a sus hijas. Y en Record no me dijeron la verdad en su momento. Era como un abuelo, yo lo extrañaba. Y un día me enteré, años después, lo que había pasado y lo conté. No lo viví en tiempo presente como lo que fue, algo jodido. Me enteré cuando ya estaba laburando en Humor Registrado".

Con información de Télam