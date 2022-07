Estudiantes recorren la muestra de Argra guiados por un fotógrafo para conocer el oficio de cerca

Estudiantes de todos los niveles, aspirantes a fotógrafos y también jubilados asisten a las visitas de la muestra anual de Argra (Asociación de Reporteros Gráficos de Argentina) en el Centro Cultural Borges y, acompañados por un fotoperiodista que cumple el rol de guía, conocen los detalles de cada imagen, se acercan al detrás de escena del oficio y descubren el rol que cumple la Asociación.

Con dudas, con ideas preconcebidas que aceptan discutir y con auténtica curiosidad, alumnos de primaria y secundaria asisten al Borges y, guiados por un fotógrafo de Argra, recorren la exposición. Cada uno de los guías elige por donde empezar: puede ser el epígrafe de una imagen o alguna fotografía que interpele la realidad.

¿Cómo se aprende a ser fotógrafo? ¿Cuánto dura la carrera? ¿Cualquier fotoperiodista puede participar de la muestra? ¿Qué criterio usan para enviar el material a la muestra?, son algunas de las preguntas que le hicieron al fotoperiodista Pablo Cuarterolo. ¿Si la policía reprime también los reprimen a ustedes?, le preguntó una alumna a la fotoperiodista Lucía Merle.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Apuntamos a poder compartir nuestra experiencia y a desentrañar por qué es tan importante la mirada del fotógrafe en el periodismo: la imagen es nodal en toda comunicación. Nos parece interesante para enriquecer la visión sobre qué es informar que también se conozca cuál es el rol del fotógrafe en el entramado periodístico", cuenta la fotoperiodista Graciela Calabrese, integrante de Argra y responsable de coordinar las visitas.

Los guías apuntan a transmitir en el diálogo con los visitantes que sacar una foto no es solo hacer click sino que implica una mirada y múltiples decisiones. "Es un compromiso hermoso participar de estas charlas. La muestra es un trabajo colectivo que implica el trabajo de muchos y por eso ese conjunto de imágenes son representativas e identitarias. Me gusta contar un poco cómo trabajamos, qué nos pasa, cómo sentimos el trabajo y qué pasa con la fotografía y también me encuentro con muchas preguntas. Es muy linda la dinámica que se da", cuenta el fotoperiodista Leonardo Vaca.

Merle estuvo a cargo del recorrido de un grupo de estudiantes de fotografía. "Sacaban fotos y hacían muchas preguntas, fueron muy activos. La visita duró dos horas cuando por lo general duran un poco menos", repasa y asume como "una experiencia hermosa" poder acompañar a esos grupos: "Está buenísimo recibir la mirada del público sobre las fotos, pero también son interesantes las preguntas que surgen y los comentarios sobre los acontecimientos de la realidad que vivimos en este caso en el 2021".

La muestra más importante de fotoperiodismo que se organiza en nuestro país y en la región cumple en esta edición 80 años desde su creación, el 4 de septiembre de 1942.

Se exhiben más de 130 fotografías seleccionadas para la exposición, entre las 1700 imágenes enviadas por reporteras y reporteros de todo el país. Por primera vez el Comité Editor de la muestra tuvo una mayor representación de mujeres: estuvo integrado por Daniel García, Silvana Colombo, Inés Quinteros Orio, Candelaria Lagos y Emiliana Miguelez.

La muestra se exhibe en el Centro Cultural Borges (Viamonte 525, CABA) y el acceso es libre y gratuito. Las instituciones y escuelas que quieran participar de las visitas educativas pueden escribir a: publicos.ccborges@gmail.com

La visita de mañana será a las 17, abierta a todo el público y la guiará el fotógrafo Matías Baglietto.

Con información de Télam