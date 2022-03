El artista Leandro Erlich presenta una gran muestra en el Museo de Bellas Artes de Houston

Una gran exposición dedicada al argentino Leandro Erlich, "Seeing is not Believing" (Ver para no creer), se verá desde el próximo 26 de junio en el Museo de Bellas Artes de Houston, incluida una de las instalaciones más emblemáticas de su carrera, "Bâtiment", en la que el artista provoca en el público la ilusión de estar pendiendo de una cornisa en la fachada de un edificio victoriano, para luego salir indemne.

A través de diversas obras, la muestra buscará repasar algunos de los momentos más destacados en la carrera de Erlich, quien "construye paradojas visuales e ilusiones ópticas que obligan a los espectadores a cuestionar su propia percepción de la realidad y a reconocer las infinitas posibilidades de su entorno", informaron hoy desde el museo.

El invierno estadounidense -y hasta el 18 de septiembre- albergará así la obra de este artista argentino, quien convierte toda clase de situaciones cotidianas en confusas, como "una escalera no lleva a ninguna parte, un ascensor que parece estar parcialmente atascado", añadieron hoy desde el museo en un comunicado.

Justamente, es en ese espacio de Houston donde Erlich comenzó su carrera artística, como residente del programa básico de la Glassell School of Art. "Me complace tanto que esto sea tanto un regreso a casa para él como una revelación para nuestro público. Leandro Erlich lleva casi 30 años buscando lo extraño en lo cotidiano. Su obra se ha presentado en todo el mundo, pero no con tanta frecuencia en Estados Unidos", reconoció Gary Tinterow, director del Museo de Bellas Artes de Houston.

En la obra de Erlich el tema recurrente es la arquitectura de lo cotidiano, crear un diálogo entre lo que creemos y lo que vemos, así cómo acortar la distancia entre el museo y la experiencia cotidiana. Se ha inspirado en los escritos de Jorge Luis Borges y en las películas de directores como Alfred Hitchcock, Roman Polanski, Luis Buñuel y David Lynch.

El Bellas Artes de Houston presentará, de este modo, una de las instalaciones más emblemáticas en la carrera del artista, "Batîment", junto a "El gabinete del psicoanalista", además de una selección de obras de menor tamaño, provenientes de la propia colección del MFAH y de colecciones privadas de Houston.

La icónica instalación juega con los reflejos yuxtaponiendo una reproducción de la fachada de un edificio con un espejo monumental: tumbados en el suelo de la sala entre los dos elementos, los visitantes pueden moverse, posicionarse y verse a sí mismos en una ilusión que desafía la gravedad, aparentemente suspendido a través de la fachada de una casa francesa de cuatro pisos del siglo XIX.

En "El gabinete del psicoanalista", los espectadores entran en una de las dos salas, cada una de ellas separada de la otra por un gran panel de cristal. Entonces ven su reflejo proyectado en el despacho de un psicoanalista. Aunque no pueden acceder a ese espacio, experimentan la dualidad de estar en dos lugares al mismo tiempo: en el exterior, mirando hacia dentro, y en el interior, mirando hacia fuera.

Se verán también piezas como "Elevator", una versión reducida y distorsionada de una cabina de ascensor, "Vecinos", que juega con la idea de los interiores de edificios y las mirillas; o "Night Flight", que yuxtapone dos vistas a través de las ventanas de un avión.

La muestra "Leandro Erlich: Ver para no creer" está organizada por Mari Carmen Ramirez, curadora de Arte Latinoamericano, y Rachel Mohl, comisaria adjunta del mismo área.

Leandro Erlich nació en Buenos Aires en 1973. Los temas recurrentes en su obra son la realidad y la apariencia, lo ilusorio y el extrañamiento. Desde hace más de diez años, exhibe internacionalmente su obra y actualmente, está presentando una instalación en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, de Madrid.

Con información de Télam