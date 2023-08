"La ventana que espera", una mirada sobre amistades diversas y la relación entre una madre y su hijo

Un nene muy imaginativo y una mujer solitaria a la que le gusta cocinar construyen una dispar pero genuina amistad en "La ventana que espera", libro que presenta por estos días en la Argentina la escritora brasileña-española Alexandra Plubins.

En su segundo libro, la escritora brasileño-española Alexandra Plubins narra la historia de Sito, un niño al que le encanta inventar cuentos, que narra a su madre camino a la escuela y su encuentro con Doña Paquita, una señora solitaria y experta cocinera con quien construye una genuina amistad.

El libro, que fue publicado en portugués en Brasil por Nova Fronteira y desembarca para la venta en Argentina y Uruguay, será presentado el próximo viernes y sábado en dos encuentros con su autora en Caburé Libros, en el barrio porteño de San Telmo.

Plubins es también actriz y traductora, y Magister en Traducción Audiovisual por la Universidad Europea de Madrid.Tiene dos libros infantiles publicados, el primero "Peca Perereca" que fue presentado en Brasil por el reconocido escritor Ziraldo, además de relatos que integran antologías literarias.

Como traductora audiovisual, trabajó en doblaje de telenovelas, películas y series, y realizó traducciones literarias y técnicas. Actuó en teatro, televisión y cine en Brasil y España.

"Mi proyecto inicial era hacer un libro bilingüe -portugués/español-, con un pequeño glosario y curiosidades sobre ambos idiomas, que pudiera colaborar en el aprendizaje de las dos lenguas, pero la editorial brasileña optó por publicarlo solamente en portugués", cuenta a Télam, Plubins.

Sin embargo, la editorial Caravana acaba de concretar su traducción en español para su publicación en Argentina y Uruguay. "Espero que les guste a los niños y niñas de Argentina y Uruguay ese singular cuento sobre algo tan bonito y universal como puede ser la amistad verdadera", añade la autora nacida en Río de Janeiro.

Plubins participó en telenovelas y series del canal brasileño Rede Globo de Televisión y en las películas "Tim Maia" y "Minha fama de mau", esta última sobre la vida del cantante Erasmo Carlos.

Entre sus traducciones audiovisuales en español e inglés se destacan las premiadas series "Atlanta" y "Only murders in the building", con Steve Martin y Selena Gomez, además de producciones de Disney rodadas en Argentina, como "Ringo - Gloria y Muerte", sobre el boxeador Ringo Bonavena, y "Tierra Incógnita".

La presentación tendrá lugar en Caburé Libros el viernes 18 de agosto a las 11 horas y el sábado a partir de las 21.30, en México 620 (San Telmo).

El viernes a las 11 tendrá también lugar una charla entre un numeroso grupo de escritores brasileños que llegarán al país como parte del proyecto de Caravana Grupo Editorial, que busca difundir la literatura del país vecino.

Con información de Télam