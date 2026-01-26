Pluribus: cuándo se estrena la temporada 2 de la serie de Apple TV

Carol y Manousos, personajes de Pluribus.

La alta televisión tiene un nuevo nombre propio: Pluribus, la serie original de Apple TV creada por Vince Gilligan, el artífice detrás de Breaking Bad y Better Call Saul, se ha consolidado como uno de los fenómenos televisivos más destacados de los últimos meses. Desde su estreno global el 7 de noviembre de 2025, la producción ha capturado la atención de audiencia y crítica por igual, convirtiéndose en un éxito más para la plataforma de streaming.

Protagonizada por Rhea Seehorn, la historia gira en torno a Carol Sturka, una escritora de novelas románticas que se encuentra repentinamente inmune a un extraño virus conocido como “la unión”. Este patógeno transforma a prácticamente toda la humanidad en una especie de mente colmena feliz y unificada, dejando a Carol: una persona profundamente insatisfecha con su vida, como la posible única esperanza de la humanidad para enfrentar la amenaza. El título de la serie, Pluribus, hace referencia a la expresión latina e pluribus unum (“de muchos, uno”), un guiño tanto a la trama central como al cuestionamiento filosófico sobre identidad y colectividad que atraviesa la serie.

¿Cuándo llega la segunda temporada de "Pluribus"?

Apple TV confirmó la segunda temporada de Pluribus incluso antes de que terminara de emitirse la primera, un indicio claro de la confianza de la plataforma en el proyecto. Gilligan y su equipo ya trabajan en la sala de guionistas, aunque la filmación aún no comenzó y es probable que la nueva entrega llegue en 2027, debido a la complejidad de la producción.

Aunque no hay detalles oficiales sobre la trama, se espera que la segunda temporada profundice en el misterio del “otro” y en la evolución de Carol como figura central en un mundo fragmentado. El propio Gilligan ha sugerido que la serie podría extenderse más allá de dos entregas: en entrevistas ha planteado la posibilidad de hasta cuatro temporadas o incluso más, dependiendo de cómo evolucione la historia y del interés tanto del equipo creativo como del público.

Karolina Wydra y Samba Schutte, parte del elenco de Pluribus.

"Pluribus": un éxito para Vince Gilligan, Rhea Seehorn y Apple TV

Pluribus ha generado conversación por su tono único: una mezcla de ciencia ficción posapocalíptica, drama íntimo y humor ácido, y aclamada por su originalidad, su escritura y la dirección de Gilligan. La crítica ha destacado la serie por su audacia narrativa y estética, señalándola como una de las propuestas televisivas más frescas y estimulantes de los últimos años.

El impacto en la temporada de premios ha sido contundente. Rhea Seehorn ganó el Globo de Oro a Mejor Actriz en una serie dramática por su interpretación de Carol, y también se llevó el Critics’ Choice Award, que consolidan su papel como uno de los más memorables de su carrera, aunque también fue nominada múltiples veces por su papel de Kim Wexler en Better Call Saul.