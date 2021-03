Netflix: 9 mujeres empoderadas que conquistaron la pantalla chica

Piper Chapman y Alex Vause en Orange is the new black.

Todos los 8 de marzo se homenajea la lucha constante de las mujeres por la erradicación de la violencia de género, la igualdad de derechos con los varones y el pedido de justicia para que haya políticas efectivas que hagan frenar los feminicidios. En este marco, Netflix decidió sumarse a las convocatorias con un especial de contenidos de la plataforma que cuentan historias inspiradoras, y de primeras incursiones de mujeres en el mundo audiovisual, tanto en la actuación como en la dirección Evasión en Argentina: Los ricos fuera de borda Ladies First Nacida en la pobreza y la desigualdad de género en la India, Deepika Kumari se convirtió en la arquera número 1 del mundo a los 18 años. Gunjan Saxena The Kargil Girl: Durante la Guerra de Kargil, el único piloto de la Fuerza Aérea disponible para rescatar a un soldado herido es Gunjan Saxena, la primera mujer piloto india en servir en combate. Madam C. J. Walker, una mujer hecha sí misma Una lavandera afroamericana derrota a la miseria y funda un imperio de la belleza que la convierte en la primera millonaria por esfuerzo propio. Basada en hechos reales. Rapera a los 40 Desesperada por alcanzar el éxito antes de que lleguen los cuarenta, una dramaturga neoyorquina se reinventa como rapera y se embarca en la búsqueda de su propia voz. Mi primera lucha Una adolescente tenaz que creció con distintas familias sustitutas se une al equipo masculino de lucha libre para reconectarse con su padre, un exconvicto. Orange Is The New Black Piper Chapman pasa un año en una cárcel de mujeres como resultado de sus negocios con el tráfico de drogas. Lorena, la de los pies ligeros Lorena Ramírez, de la comunidad rarámuri de México, lleva una vida tradicional... excepto cuando se pone sus sandalias para competir en ultramaratones. Roma Dos empleadas domésticas ayudan a una madre a criar a sus cuatro hijos durante las largas ausencias de su esposo. Una de las jóvenes, Cleo, se hace cargo de los niños como si fueran propios, a pesar de estar atravesando un momento difícil.