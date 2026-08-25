La cartelera porteña se prepara para recibir una propuesta ideal para quienes disfrutan de las grandes interpretaciones y las trayectorias consagradas. El director José María Muscari desembarcará en la avenida Corrientes en octubre con su propia adaptación de 8 Mujeres, la célebre pieza del dramaturgo francés Robert Thomas que tuvo su icónica adaptación al cine en 2002 bajo la mirada de François Ozon.

El proyecto reúne a un elenco estelar integrado por figuras que marcaron época en la televisión y el teatro argentino entre las décadas del 80, 90 y 2000, como Marita Ballesteros, Cecilia Dopazo, Emilia Mazer, María Leal, Linda Peretz, Silvia Pérez y Mónica Villa. A este grupo de emblemáticas actrices se suma Juana Repetto, representando a las generaciones más jóvenes del ámbito artístico.

Con la producción a cargo de Juan Manuel Caballé junto a Faroni Producciones, la obra subirá a escena el próximo jueves 8 de octubre en las tablas del Multiteatro (Av. Corrientes 1283). Para quienes deseen asegurar sus localidades con anticipación, los boletos estarán disponibles a partir del 28 de agosto.

La llegada de este título a la propuesta teatral porteña suma un nuevo reto a la carrera de Muscari, quien vuelve a apostar por un ensamble femenino de peso en un clásico de intriga y comedia que promete conquistar a la crítica y al público local.

José María Muscari.

De qué trata la obra 8 mujeres

La trama se sitúa en una residencia rural a mediados de la década de 1950 donde, tras el hallazgo del cuerpo sin vida del propietario, las ocho sospechosas presentes en la vivienda quedan sumergidas en una indagatoria donde ninguna cuenta con un historial del todo limpio. Con el paso de las horas, los roces y los cruces verbales sacan a la luz alianzas impensadas, viejas rencillas y secretos compartidos.

Cada dato descubierto altera la lista de culpables y desarticula los relatos que las protagonistas sostienen sobre su propio pasado y el de las demás. A partir del crimen como motor narrativo, la obra propone un enredo donde la resolución del misterio convive con un dilema central: qué tan profundo es el desconocimiento mutuo dentro del seno familiar.