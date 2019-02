Cuadernos: la imagen que involucra a Patricia Bullrich en una extorsión

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El abogado Marcelo D’Alessio reenvió al productor agropecuario Pedro Etchebest, un video donde la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y su pareja enviaban un saludo de fin de año. El periodista Horacio Verbitsky además mostró que la funcionaria de Cambiemos paga 200.000 pesos mensuales D´Alessio y al abogado Rodrigo González para defender a Leonardo Fariña.

A nombre del fiscal Carlos Stornelli, el abogado D´Alessio exigió a Etchebest 500.000 dólares para ser salvado de la cárcel en el marco de la causa Cuadernos. El video de Bullrich es una muestra del vínculo entre D´Alessio y la ministra de Seguridad.

bullrich.jpg

El periodista Horacio Verbitsky informó que D´Alessio se atribuye haber trabajado codo a codo con Stornelli y el juez Claudio Bonadío, en una suite del hotel Four Seasons “alquilada por Bonadío a nombre de un Mister Nadie, para lograr la detención de Julio De Vido y Roberto Baratta”, y haber sido el informante de Daniel Santoro sobre la causa de los encuadernados. “Nuestro libro”, dice en relación a El Mecanismo, que firmó Santoro.

"Sus relaciones con Stornelli, con Santoro y con Patricia Bullrich están debidamente confirmadas. Además es uno de los abogados defensores del valijero cantor Leonardo Fariña, junto con su socio Rodrigo González, tarea por la que se jacta de que la Ministra de Seguridad los remunera con 200.000 pesos mensuales", afirmó Verbitsky.

Afirma que personal de la inteligencia gubernativa alimentó durante años a Fariña con informaciones que servían para procesar a otras personas, como Ricardo Etchegaray, o para extorsionar a los mencionados, en nombre de Fariña. D’Alessio cuenta que él le puso fin a esa situación, cuando le preguntó a Fariña si quería seguir ganando plata de ese modo o salir en libertad. Lo consiguió en dos meses, lo cual motivó el reclamo de Bullrich.

—¿Cuánto más le querés sacar, Patricia?

—Está bien. Pero me entregás a Lázaro Báez y la plata.

La acusación:

D’Alessio invocando una amistad con Stornelli le pidió 500.000 dólares al productor agropecuario Pedro Etchebest, a cambio de que no se investigara su presunta participación en delitos mencionada por el arrepentido ex presidente de la ONCA, Juan Manuel Campillo, quien sindicó a Etchebest como recaudador “entre propietarios de campos de orientación ganadera a cambio de beneficios” de la ex Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario. Terminaron cerrando por 300.000 y D’Alessio debía cobrarlos el jueves 7, acompañado por dos policías de la custodia de Stornelli.