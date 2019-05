Aeroparque fue el lugar de un casual encuentro entre dos preponderantes figuras de la política argentina: Cristina Kirchner y Horacio Rodriguez Larreta coincidieron en el aeropuerto y mantuvieron una escueta conversación.

"Rodríguez Larreta y CFK coincidieron en el VIP de Aeroparque. Larreta estaba comiendo un yogur y al ver que ella entraba se acercó a saludarla", relató el periodista Santiago Fioriti, en su cuenta de Twitter.

La conversación, según el relato, tuvo un breve ida y vuelta: "Hola, ¿cómo le va? Quería saludarla", dijo el jefe de Gobierno porteño, a lo que la senadora respondió: "Hola, ¿cómo te va? No te había visto".

El referente del PRO relató parte del episodio en la CNN Radio: "Estaba de casualidad llegando de Córdoba al mediodía y veo que Cristina estaba sentada en un sillón. Ella me respondió muy amable".

"No me regaló un libro y tampoco me entusiasma leerlo. Yo prefiero leer cosas más esperanzadoras", disparó.