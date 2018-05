El conflicto entre los dirigentes agropecuarios y el Gobierno no hace más que crecer: el proyecto de aumentar las retenciones al campo por pedido del Fondo Monetario Internacional preocupa a los sectores del campo, y ya amenazan con cargar en contra del presidente, Mauricio Macri, en masivas manifestaciones.

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Dardo Chiesa, cuestionó que el Gobierno no aplica retenciones a las industrias. “Yo pregunto, ¿las mineras, el acero, el aluminio, tienen retenciones? No, porque se mueren. Pero una fábrica de acero que está en el conurbano te corta la ruta con 5 mil empleados”, sostuvo en diálogo con Crónica Anunciadapor FM La Patriada.

“Esa fuerza el campo no la tiene, porque somos miles de productores repartidos en el resto del país. Entonces, ¿qué hay que hacer, volver a una protesta como por la 125, juntar 300 mil tipos en las rutas para que se acuerden que existimos? Me parece que no es el camino, estos mecanismos ya los habíamos superado”, expresó.

Embed

De esta manera, advirtió que, de no dar marcha atrás con este proyecto, el Gobierno podría tener que lidiar con protestas y paros en el campo como las que se dieron en 2008 por la resolución 125 por la que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner aumentó las retenciones al sector agropecuario.

Además, Chiesa se mostró inconforme con la falta de comunicación por parte del Ejecutivo: “Esto de enterarnos por los diarios y por el Boletín Oficial genera mucho malestar en los productores. Los sentimientos afloran en una situación complicada. No sé si puede haber nuevas protestas del campo, hay productores enardecidos con todo esto”, expresó.

LEÉ MÁS: EL MINISTRO DE CULTURA TUVO QUE DISCULPARSE POR COMER UNA TORTA CON FORMA DE JESÚS