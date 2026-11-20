La cita en el Circuito callejero de Las Vegas no tuvo un buen comienzo en la noche del jueves, con la abundante lluvia que impidió que pueda desarrollarse una FP1 con normalidad y que dejó a Sergio Pérez ubicado virtualmente en el primer lugar. Ahora bien, el clima mejoró hacia la madrugada de este viernes con la FP2, en la que Franco Colapinto logró meterse entre los diez mejores con el A526.

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El piloto argentino giró con los neumáticos full wet de lluvia y dio un total de 15 vueltas, entre las que su mejor registro lo dejó con una diferencia de +1.957s con respecto a George Russell, que tuvo el mejor tiempo de la sesión con 1:47.272. Gracias a ese giro, Colapinto finalizó la FP2 en el noveno lugar, un puesto por delante de Fernando Alonso y un por detrás de Andrea Kimi Antonelli, el nuevo campeón de la Fórmula 1.

La evolución del trazado le resultó beneficiosa a Franco, que fue ganando confianza sobre el piso húmedo a medida que pasaban las vueltas, aunque hay que considera que Alpine se tomó su tiempo para sacar los pilotos a la pista. De hecho, ambos salieron recién cuando quedaba menos de media hora en el cronómetro, tiempo que les fue suficiente para mostrar un buen rendimiento del A526.

“Fuimos mejorando en cada vuelta, con una pista muy patinosa”, afirmó el pilarense en diálogo con la prensa después de la sesión. Y es que Alpine no solamente se encontró con el argentino entre los diez primeros, sino que también dio la sorpresa con el segundo puesto de Pierre Gasly, quien culminó su último giro a tan solo 71 milésimas de Russell, claramente beneficiado por las mejoras de las condiciones de la pista.

A pesar de todo esto, lo cierto es que los datos recolectados no fueron de demasiada utilidad en el primer día de prácticas, en especial porque se esperan mejores condiciones climáticas para lo que resta del fin de semana. De ahí que Colapinto haya mencionado la necesidad de tener una buena FP3 esta noche: “Esperamos por mañana, hay mucho por mejorar con una pista más seca y así poder dar más vueltas. Hoy no hicimos nada”.

El argentino quedó noveno en la FP2.

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