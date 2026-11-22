Hace unas semanas, Cadillac había confirmado la renovación de Sergio Pérez con un acuerdo por tres años más, de manera tal que el mexicano se aseguró su continuidad en la Fórmula 1 al menos hasta finales del 2029. Tras ello, esta semana le llegó el turno a Valtteri Bottas, quien firmó un nuevo contrato con la escudería estadounidense en la previa al Gran Premio de Las Vegas que se correrá en la madrugada de este domingo.

{{{htmlAmp}}}

Por la tarde del miércoles, el nuevo equipo de la máxima categoría hizo el anuncio de la renovación del piloto finlandés de cara al 2027, aunque no se dio detalles acerca de si seguirá en el certamen más allá del próximo año. Y es que Cadillac tenía la opción de subir a Colton Herta, quien deberá seguir esperando su oportunidad, puesto que los directivos estadounidenses optaron por apostar por la experiencia.

“Para nosotros es importante tener un piloto estadounidense en el equipo. Pero al final, cuando analizamos todos los elementos, concluimos que Valtteri era la elección crrecta”, afirmó Dan Towriss, CEO de Cadillac F1 Team. Por otra parte, el directivo aprovechó para referirse a la situación de Herta, reconociendo que hubo una conversación difícil de abordar y que claramente hay una decepción en el piloto.

“Es evidente que para Colton fue una temporada muy difícil en la F2. Pero creo que el trabajo realizado en las FP1 y en los test TPC fue bastante positivo, demostrando que realmente es capaz de conducir un Fórmula 1”, agregó al respecto. Ahora bien, el norteamericano recibió una oferta para ser piloto de reserva y, aunque todavía no hubo una respuesta oficial, lo cierto es que eso le podría abrir las puertas al equipo para 2028.

Por otro lado, con la confirmación de Bottas en Cadillac, solamente queda un asiento libre para la F1 2027, ya que Haas todavía no ha presentado formalmente a su dupla para la siguiente temporada. Hasta el momento, el único confirmado en Kannapolis ha sido Rafael Cámara, pero se espera que Oliver Bearman reciba la noticia de su renovación en los próximos días.

Así está la lista de pilotos para 2027.

La grilla de la Fórmula 1 en 2027