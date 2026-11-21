Después de una primera jornada sin demasiada utilidad debido a las condiciones climáticas, Franco Colapinto tuvo un segundo día muy productivo en el Circuito callejero de Las Vegas. Para comenzar, quedó quinto en la FP3 por la noche del jueves, mientras que esta madrugada logró pasar a la Q3 y clasificar en el décimo lugar de cara al Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1, aunque esa no será su posición de salida.

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El piloto argentino superó sin mayores dificultades el primer recorte en la Q1 gracias a un gran ritmo del A526, que incluso se mostró mejor que los Racing Bulls en ocasiones, aunque el clasificador definitivo no lo muestre así. Ya en la Q2, Colapinto finalizó su último giro como el séptimo más rápido, mientras que Pierre Gasly quedaba segundo detrás de Max Verstappen y Ferrari se sorprendía con la eliminación de sus dos pilotos.

Sin Charles Leclerc ni Lewis Hamilton en pista, los dos Alpine quedaron atrapados en el tráfico para la última vuelta, algo que les hizo perder tiempo y, además, les dejaron sin forma de aprovechar el rebufo de sus rivales, como había sucedido en la Q2. Como resultado, Gasly terminó noveno y Colapinto décimo, con una diferencia de 1.421 segundos en relación con Andrea Kimi Antonelli, que fue el más rápido en la pista.

No obstante, a pesar de haber obtenido la pole, el nuevo campeón del mundo no saldrá en la primera fila debido a la sanción de cinco lugares por los cambios en su unidad de potencia, que lo hace caer al sexto cajón. Como consecuencia de esto, el lugar de privilegio le quedó a Verstappen, quien compartirá la primera fila con George Russell, mientras que en la segunda estarán Lando Norris e Isack Hadjar.

Otro de los sancionados por modificaciones en el motor es Oscar Piastri, quien quedó séptimo en la clasificación, pero largará diez posiciones por detrás, algo que favorecerá a los Alpine. De ahí que Colapinto vaya a salir del noveno lugar, además de que Leclerc se metió entre los diez primeros para iniciar la carrera dentro de la zona de puntos detrás del argentino y delante de su compañero de equipo.

Así quedaron los Alpine en la clasificación.

Grilla de partida para el GP de Las Vegas