La guerra en Oriente Medio de las fuerzas iraníes contra Israel y los Estados Unidos ha provocado que varios eventos deportivos se vean cancelados, a tal punto de que incluso la Fórmula 1 canceló las citas en Arabia Saudita y Baréin, esta última posteriormente mudada a Malasia. No obstante, pasados los meses y sin una resolución del conflicto bélico, la competencia no finalizó en Las Vegas, sino que continuó con su programación.

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Tal es así que la máxima categoría afronta este fin de semana su penúltima fecha en el GP de Qatar antes de dar el cierre definitivo el próximo domingo en Abu Dhabi, que también se encuentra cercano a la zona de conflicto. Este sábado, se disputó la clasificación en el Circuito Internacional de Lusail, donde George Russell se quedó con la pole y Mohammed Ben Sulayem lanzó un polémico comentario sobre la gira en América.

Y es que minutos después de finalizada la Q3, el director de la FIA se acercó al poleman y a Lando Norris, quien quedó tercero, para saludarlos y aprovechó para lanzar una frase en defensa de la organización del evento en Qatar. “¿Qué es más peligroso? ¿Estar aquí o en México o Brasil?”, dijo Ben Sulayem a modo de broma, aunque los dos británicos se limitaron a sonreír de compromiso sin dar una respuesta a la pregunta.

Como era de esperarse, el comentario del ejecutivo no tardó en generar polémica en las redes sociales, donde diversos usuarios se hicieron eco de la actitud discriminatoria que tuvo el representante de la FIA. El factor fundamental del disgusto de los fanáticos viene de la mano de la hipocresía de la federación, que se pasó gran parte del año lanzando comunicados contra los mensajes de odio, las amenazas y las expresiones discriminatorias en las redes sociales.

Por otra parte, vale la pena mencionar que el emiratí había defendido en varias ocasiones que el cierre de temporada debía realizarse tal como estaba planificado en el calendario, con una plena confianza en la seguridad local. Sin embargo, eso no hizo que la realización del GP de Qatar se encuentre fuera de polémica, sobre todo tras los recientes ataques de Irán a Baréin y Kuwait.

El emiratí se garantizó el mando de la FIA hasta 2029.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1